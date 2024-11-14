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Giriş Tarihi: 15.11.2024 00:00

T.C. MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TOROS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
Vergi No TC Kimlik No Ad Soyad Adresi Vergi Kodu Vergi Donem Borç Takip Dosya No
3810444429 ETC GROUP KPS KAYDI YOK 9166 01/2017-12/2017 2.799.153,32 2024082866Rw70000002
7230418845 JAYESHKUMAR GORDHANB PATEL KPS KAYDI YOK 9066 01/2018-12/2018 2.820.637,75 2024011066RwB0000001
Yukarıda adı soyadı veya ünvanı geçen mükelleflere ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı VUK'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri gereğince; İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahütlü mektup veya telgrafta 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirilmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirmemiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122433

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T.C. MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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