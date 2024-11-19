T.C. ANKARA 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/416 Esas

KARAR NO : 2024/307

2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/05/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 66'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının "e" bendi uyarınca hesaplanan 8 yıllık dava zaman aşımı süresinin, bu süreyi kesen en son usulü işlem olan sanık LEYLA CAN hakkında iddianamenin düzenlendiği tarih olan 26/10/2015 tarihinden hüküm tarihine kadar dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının TCK'nın 66'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının son cümlesi delaletiyle CMK'nın 223'üncü maddesinin 8'nci maddesi gereğince DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize gönderilmesi, ayrıca faturanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek suretiyle tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya Zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının, CMK 327 maddesi gereğince devlet hazinesi üzerinde bırakılmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.