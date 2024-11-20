T.C. İSTANBUL ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

450 adet kumbara ile Esenyurt İlçesi 43 Mahallesinde Kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb. atıkların kaynağında ayrı toplanması ve değerlendirilmesi

12 AY

01.01.2025/ 31.12.2025

Esenyurt Belediyesi Hizmet Sınırları



906.000,00-TL

+KDV

27.180,00-TL

Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede bir defa, Belediye ilan panosunda 2 hafta ve Basın İlan Kurumunda 2 hafta, internet haber sitesinde 2 hafta

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "AÇIK TEKLİF USULÜ"

04.12.2024



10:00