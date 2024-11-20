T.C.
İSTANBUL
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
KULLANILMIŞ KIYAFET ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ
|İşin Niteliği
|İşin Süresi
|İşin Başlama ve Bitirme Tarihi
|İşin Yapılacağı Yer
|İşin Tahmin Edilen Bedeli (TL)/Yıl
|İşin Geçici Teminatı %3 (TL)
|İlan şekli ve Adedi
|İhale Usulü
|İhale Tarihi ve Saati
|450 adet kumbara ile Esenyurt İlçesi 43 Mahallesinde Kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer, çanta vb. atıkların kaynağında ayrı toplanması ve değerlendirilmesi
|12 AY
|01.01.2025/ 31.12.2025
|Esenyurt Belediyesi Hizmet Sınırları
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906.000,00-TL
+KDV
|27.180,00-TL
|Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede bir defa, Belediye ilan panosunda 2 hafta ve Basın İlan Kurumunda 2 hafta, internet haber sitesinde 2 hafta
|2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "AÇIK TEKLİF USULÜ"
|04.12.2024
10:00
- İhalenin Yapılacağı Yer : Esenyurt Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu
Zafer Mah. Doğan Araslı Bulvarı. No:79,Kat:5, Esenyurt/İSTANBUL
İhale Tarihi ve Saati : 04.12.2024 – 10:00, Çarşamba
İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 03.12.2024-16:00, Salı
2-İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
- Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesi,
- 2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı,
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Ortak girişim kabul edilmeyecektir.
- Muhammen bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
- Esenyurt Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Tehlikesiz Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi 20 01 10 ve 20 01 11 Atık Kodlu (Geçici Faaliyet Belgesine sahip olup ihale tarihine kadar Çevre İzin ve Lisans belgesi alamayan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamaz). İbraz edilen Lisans Belgesinin geçerlilik tarihi iş bitimi olan 31.12.2025 tarihini kapsamalıdır.
- 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre ihalelerde son 3 yılda yasaklı olmadığına dair belge,
- İstekli; İlçe sınırları içerisine 450 adet Giysi ve Tekstil Atığı kumbarası konuşlandıracaktır. Tüm tekstil atığı ekipmanları Belediyemizin unvanı ve logosu bulunacak şekilde İdarenin onay verdiği biçim ve özelliklerde tasarlanacaktır. Kumbaraların sac kalınlığı 1,5 mm üzerinde ve paslanmaya karşı galvaniz metalden imal edilmiş, 90*100*180 cm ebatlarında, yaklaşık 1,5 m2 alana oturacak büyüklükte, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek özellikte olacaktır.
- Kullanılmış giysi toplama esnasında 2 adet araç (10m3 yük kapasiteli, panelvan tipi, 2021 model ve üzeri) 2 Şoför ve 4 personel olmak üzere toplam 6 personel bulunduracaktır.
- İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 3.000-TL (ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ) bedel ile alınabilir ve ya bedelsiz olarak görülebilir.
- İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı ibraz edilecektir.
- İşletmenin İstanbul İl sınırları içerisinde olması gerekmektedir.
- Yüklenici firmanın en az iki (2) kamu kurumu ve/veya idare ile ihale konusu iş için ilgili benzer iş kapsamında toplam 3 yıllık ayrı ayrı iş deneyim belgesine sahip olup, idareye belge(sözleşme/protokol, ilgili kurumdan alınmış resmi belge) ibraz edecektir.
- İstekliler yazılı tekliflerini yukarıda belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar, Esenyurt Belediye Başkanlık Binası İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü (4. Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- İsteklilerin 04.12.2024 Çarşamba günü ihale saatinde Esenyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası, 5. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yoluyla başvuru yapan istekliler bu maddeden muaftır.
- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup detaylar ihale şartnamesi hükümlerinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.
- İhale komisyonu, ihale saatine kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02123487