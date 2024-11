ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2017/244 Esas

KARAR NO : 2023/352

DAHİLİ DAVALI : ALAETTİN ŞAHİN

Mahkememizden verilen 20/10/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile; Davanın KABULÜ İLE, Yozgat İli, Kadışehri İlçesi, Ovacık Köyü, Sinlioğlu mevki, 102 ada 60 parsel sayılı taşınmazın davalıların miras bırakanı olan Hacı Ahmet Şahin adına olan tapu kaydının iptali ile DAVACI ABDULLAH ŞAHİN ADINA KAYIT VE TESCİLİNE, dair karar verilmiş olup,

İş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya ulaşılabilecek her hangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine, istinaf harcı yatırılmak suretiyle verilecek bir dilekçe ile veya Mahkeme zabıt katibi aracılığı ile sözlü beyanı tutanak haline getirilmek suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilgililere ilanen tebliğ olunur.06/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02126441