MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT İLAN LİSTESİ (2024)

Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerine yapılamamış olup ilgililerin iş bu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adreslerini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemelerinde otuz gündür).