Giriş Tarihi: 22.11.2024 00:00
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MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT İLAN LİSTESİ (2024)
|SIRA NO
|VERGİ NUMARASI
|TC KİMLİK NUMARASI
|ADI SOYADI/UNVANI
|ADRES
|VERGİ DÖNEMİ
|VERGİ KODU
|ANA TAKİP DOSYA NUMARASI
|TAKİP DOSYA NUMARASI
|TOPLAM BORÇ (TL)
|1
|7400129639
|23921290626
|VEYİS SAKLI
|AKABE MAH. SERKAN SK. 1.GİRİŞ Kapı No:1 D Daire No:8 Tel: KARATAY KONYA
|2024/06-2024/06
|0015
|2024101766Be60000001
|2024101714BeI0000007
|2.057.020,94 TL
|2
|7400129639
|23921290626
|VEYİS SAKLI
|AKABE MAH. SERKAN SK. 1.GİRİŞ Kapı No:1 D Daire No:8 Tel: KARATAY KONYA
|2024/04-2024/06
|0033
|2024101766Be60000001
|2024101714BeI0000017
|2.627.324,62 TL
|Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerine yapılamamış olup ilgililerin iş bu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adreslerini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemelerinde otuz gündür).
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02126427