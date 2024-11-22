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Giriş Tarihi: 22.11.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:17

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işlem gören aşağıda bulunduğu mahalle, ada-parseli, niteliği, yüzölçümü, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı gösterilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü ve 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü suretiyle satılacak olup; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazların satış ihalesi 04.12.2024 ve 06.12.2024 tarihlerinde "Yeni Mahalle Hürriyet Cad. No:158/1 NAZİLLİ/AYDIN" adresinde bulunan Belediye Binasının 5.katında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için; İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. Satış şartnamelerinde belirtilen ve satışa çıkartılan ada ve parsellerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Taşınmazların satışında 3065 sayılı KDV Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale dokümanı satış bedeli her bir dosya için 1.000,00-TL'dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne müracaatları duyurulur.
GERÇEK KİŞİLERDEN
(Bu belgeler Kapalı Teklif Usulü yapılacak ihale için Dış Zarfa konulacak evraklardır.)
-İkametgah belgesi,
-Kimlik Fotokopisi,
-Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediye veznesi) ya da diğer teminat aslı (Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları),
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye veznesi),
-İhalelere katılma yasağı olmadığına dair belge (www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir).
İç Zarf: (Kapalı teklif usulü yapılacak ihale için)
-Teklif Mektubu		 TÜZEL KİŞİLERDEN
(Bu belgeler Kapalı Teklif Usulü yapılacak ihale için Dış Zarfa konulacak evraklardır.)
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;
-Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması,
-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Belediye veznesi) ya da diğer teminat aslı (Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları),
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye veznesi),
-İhalelere katılma yasağı olmadığına dair belge (www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir).
İç Zarf: (Kapalı teklif usulü yapılacak ihale için)
-Teklif Mektubu
04.12.2024 TARİHİNDE AÇIK TEKLİF USULÜ SATILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmazın Mahallesi Taşınmazın Ada-Parseli Taşınmazın Yüzölçümü Taşınmazın Niteliği Taşınmazın Durumu
(Taşınmazların Tamamı Yerleşik Alan Sınırı İçindedir)		 İhale Tarihi İhale Saati İhale Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminatı
1 Aşağıyakacık 187 Ada 9 Parsel 532,54 m² Tarla İki yol arası, boş arazi 04.12.2024 10:30 355.450,00 ₺ 10.664,00 ₺
2 Bağcıllı 111 Ada 69 Parsel 71,17 m² Bahçe Boş arsa (2 İncir ağacı var) 04.12.2024 10:35 52.500,00 ₺ 1.575,00 ₺
3 Esenköy 249 Ada 11 Parsel 3.249,22 m² Tarla Köy içinde boş arsa 04.12.2024 10:40 3.416.450,00 ₺ 102.494,00 ₺
4 Esenköy 329 Ada 1 Parsel 6.218,42 m² Tarla Mezarlık karşısı boş arsa, (parsel kenarında 1 palamut, 1 zeytin, 1 badem, 2 incir ağacı var.) 04.12.2024 10:45 6.605.000,00 ₺ 198.150,00 ₺
5 Güzelköy 147 Ada 21 Parsel 83,19 m² Arsa Cami karşısı boş alan 04.12.2024 10:50 188.800,00 ₺ 5.664,00 ₺
6 Güzelköy 225 Parsel 10.550,00 m² Zeytinlik Sulak arazi, 40 kadar zeytin ağacı var. 04.12.2024 10:55 8.758.350,00 ₺ 262.751,00 ₺
7 Haydarlı 145 Ada 16 Parsel 2.638,96 m² Tarla Kıraç arazi (içme suyu var) 04.12.2024 11:00 688.000,00 ₺ 20.640,00 ₺
8 Karahallı 108 Ada 2 Parsel 632,09 m² Kestanelik Yol kenarı boş alan (meşelik) Bir kısmı yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır. 04.12.2024 11:05 342.150,00 ₺ 10.265,00 ₺
9 Mescitli 140 Ada 5 Parsel 463,00 m² Tarla Boş arazi (içinde artezyen ve 1 adet ceviz ağacı var) 04.12.2024 11:10 232.000,00 ₺ 6.960,00 ₺
10 Pirlibey/ Bayram Camii 125 Ada 5 Parsel 459,62 m² Akaryakıt İstas. ve Arsası Hali hazırda akaryakıt istasyonu, tadilat gerekli. 04.12.2024 11:15 1.806.450,00 ₺ 54.194,00 ₺
11 Pirlibey/ Bayram Camii 126 Ada 9 Parsel 1.163,97 m² Arsa Boş arsa (Toplu konut alanında kalmaktadır) 04.12.2024 11:20 3.803.350,00 ₺ 114.101,00 ₺
12 Uzunçam 291 Ada 6 Parsel 1.377,28 m² Arsa Boş arsa 04.12.2024 11:25 933.650,00 ₺ 28.010,00 ₺
13 Uzunçam 243 Ada 4 Parsel 950,67 m² Zeytinlik İçinde 3-4 tane ağaç var. (70-80 yıllık 6 zeytin ağacı var) 04.12.2024 11:30 580.300,00 ₺ 17.409,00 ₺
14 Yaylapınar 210 Ada 17 Parsel 686,84 m² Arsa Boş arsa (2-3 yaşlarında 15 adet meyve fidanı var) 04.12.2024 11:35 1.047.000,00 ₺ 31.410,00 ₺
15 Yaylapınar 166 Ada 6 Parsel 242,03 m² Arsa Boş arsa 04.12.2024 11:40 421.050,00 ₺ 12.632,00 ₺
16 Yaylapınar 162 Ada 18 Parsel 784,73 m² Arsa (Zeytinlik) Kıraç arazi, 15 adet zeytin fidanı var 04.12.2024 11:45 892.400,00 ₺ 26.772,00 ₺
17 Yaylapınar 201 Ada 1 Parsel 599,99 m² Arsa Boş arsa 04.12.2024 11:50 516.700,00 ₺ 15.501,00 ₺
18 Yaylapınar 131 Ada 3 Parsel 208,02 m² Tek Katlı Köy Evi ve Bahçesi Yaklaşık 30,00m² yapı var (1 nar 1 kavak,1 dut 20 m eski bakımsız yapı 04.12.2024 11:55 414.500,00 ₺ 12.435,00 ₺
19 Yazırlı 289 Ada 7 Parsel 74,87 m² Arsa Boş arsa (içinde40 yaşlarında 4 zeytin ağacı var) 04.12.2024 12:00 89.600,00 ₺ 2.688,00 ₺
20 Yazırlı 289 Ada 14 Parsel 59,08 m² Arsa İçinde 2 tane ağaç var. 04.12.2024 12:05 61.400,00 ₺ 1.842,00 ₺
21 Yeni 627 Ada 1 Parsel A Blok 70 Nolu B.B. 67,00 m² Dükkan Kapı/pencere yok, içi kaba inşaat halinde 04.12.2024 12:10 6.000.000,00 ₺ 180.000,00 ₺
22 Yeni 627 Ada 1 Parsel B Blok 77 Nolu B.B. 65,00 m² Dükkan + 39,33 m² Teras Dükkan Kapı/pencere yok, içi kaba inşaat halinde 04.12.2024 12:15 9.000.000,00 ₺ 270.000,00 ₺
04.12.2024 TARİHİNDE KAPALI TEKLİF USULÜ SATILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmazın Mahallesi Taşınmazın Ada-Parseli Taşınmazın Yüzölçümü Taşınmazın Niteliği Taşınmazın Durumu İhale Tarihi İhale Saati İhale Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminatı
23 Yeni 627 Ada 1 Parsel A Blok 63 Nolu B.B. 66,00m² Dükkan + 34,22 m² Teras Dükkan Kapı/pencere yok, içi kaba inşaat halinde 04.12.2024 12:20 10.000.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
24 Yeni 627 Ada 1 Parsel A Blok 56 Nolu B.B. 582,00 m² Dükkan Kapı/pencere yok, içi kaba inşaat halinde 04.12.2024 12:25 28.500.000,00 ₺ 855.000,00 ₺
25 Yukarıörencik 103 Ada 45 Parsel 60.856,88 m² Fundalık (İncirlik) İncir Bah. Yaklaşık 40.000m² kısmı fundalık, yamaç arazi. (320 kadar incir) Bir kısmı yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır. 04.12.2024 12:30 16.760.000,00 ₺ 502.800,00 ₺
06.12.2024 TARİHİNDE AÇIK TEKLİF USULÜ SATILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmazın Mahallesi Taşınmazın Ada-Parseli Taşınmazın Yüzölçümü Taşınmazın Niteliği Taşınmazın Durumu
(Taşınmazların Tamamı Yerleşik Alan Sınırı Dışındadır)		 İhale Tarihi İhale Saati İhale Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminatı
1 Aşağıörencik 109 Ada 100 Parsel 15.588,47 m² İncir Bahçesi 20 yıllık 15 incir, 50 yıllık 37 kadar zeytin ağacı var 06.12.2024 10:30 3.988.800,00 ₺ 119.664,00 ₺
2 Aşağıörencik 109 Ada 122 Parsel 957,18 m² İncir Bahçesi 50 yıllık 4 zeytin, 5 incir ağacı var 06.12.2024 10:35 245.000,00 ₺ 7.350,00 ₺
3 Bayındır 106 Ada 1 Parsel 5.761,86 m² Zeytinlik Yol kenarı yamaç ve bakımsız (30 kadar incir 20-30 kadar küçük zeytin) 06.12.2024 10:40 873.150,00 ₺ 26.195,00 ₺
4 Bekirler 110 Ada 21 Parsel 9.039,47 m² İncirlik-Kestanelik Köye yakın, yamaç arazi, kayalık, meşelik. 06.12.2024 10:45 1.879.950,00 ₺ 56.399,00 ₺
5 Bekirler 130 Ada 71 Parsel 1.787,42 m² Zeytinlik Yol kenarı yamaç arazi (35 incir) 06.12.2024 10:50 321.250,00 ₺ 9.638,00 ₺
6 Bereketli 103 Ada 3 Parsel 4.699,08 m² Tarla Ovada sulak tarla 06.12.2024 10:55 1.454.900,00 ₺ 43.647,00 ₺
7 Beyerli 227 Ada 1 Parsel 15.541,31 m² Tarla (Zeytinlik) 10-15 Yıllık zeytinlik, içinde sulama havuzu var. (dede mezarı var) 06.12.2024 11:00 3.192.700,00 ₺ 95.781,00 ₺
8 Beyerli 158 Ada 29 Parsel 1.527,06 m² Tarla Köye yakın, kıraç arazi (15 yaşlarında 16 zeytin 1 adet çam ağacı var ) 06.12.2024 11:05 239.700,00 ₺ 7.191,00 ₺
9 Derebaşı 140 Ada 237 Parsel 568,61 m² Bahçe Engebeli yamaç arazi 06.12.2024 11:10 83.450,00 ₺ 2.504,00 ₺
10 Esenköy 104 Ada 8 Parsel 14.349,19 m² Tarla Ovada sulak tarla 06.12.2024 11:15 4.402.400,00 ₺ 132.072,00 ₺
11 Esenköy 201 Ada 4 Parsel 31.356,91 m² Tarla (Zeytin Fidanlığı) Yamaç ve kıraç arazi, 1/3 oranında zeytin fidanı var.1. Derece sit alanında kalmaktadır. 06.12.2024 11:20 4.851.800,00 ₺ 145.554,00 ₺
12 Güzelköy 109 Ada 8 Parsel 31.236,15 m² Zeytinlik Kıraç arazi, yamaç ormanlık alanı var.Yaklaşık 11.700 m² zeytinlik, 6.000 m² incirlik (200 yıllık 40-50 kadar zeytin, 40 kadar incir ) 06.12.2024 11:25 5.732.000,00 ₺ 171.960,00 ₺
13 Hasköy 128 Ada 11 Parsel 1.170,92 m² Tarla Yola yakın engebeli ve bakımsız 06.12.2024 11:30 208.550,00 ₺ 6.257,00 ₺
14 Kestel 175 Ada 1 Parsel 4.866,38 m² Eski Köy Yatağı (İncirlik) İncirlik (yamaç bir yer) 06.12.2024 11:35 1.008.300,00 ₺ 30.249,00 ₺
15 Kocakesik 138 Ada 72 Parsel 2.638,48 m² Zeytinlik Kıraç ve engebeli arazi (bakımsız zeytin ağaçları var) 06.12.2024 11:40 450.000,00 ₺ 13.500,00 ₺
16 Mescitli 133 Ada 4 Parsel 721,00 m² Tarla Ovada sulak tarla (8 yaşlarında 18 nar, 2 yaşında 1 erik, 5 yaşında 1 adet ceviz) 06.12.2024 11:45 232.000,00 ₺ 6.960,00 ₺
17 Samailli 103 Ada 317 Parsel 4.638,25 m² İncirlik Kıraç ve engebeli arazi, 30-35 incir, 10 zeytin ağacı var. 06.12.2024 11:50 1.279.800,00 ₺ 38.394,00 ₺
18 Uzunçam 254 Ada 1 Parsel 4.626,97 m² Zeytinli Tarla Kıraç tarla. (7 adet zeytin) 06.12.2024 11:55 848.400,00 ₺ 25.452,00 ₺
19 Uzunçam 247 Ada 13 Parsel 2.755,67 m² Zeytinlik Kıraç tarla. (5 delice, 3 nar, 1 incir, 4 zeytin) 06.12.2024 12:00 658.200,00 ₺ 19.746,00 ₺
20 Uzunçam 250 Ada 2 Parsel 2.799,42 m² Zeytinlik Kıraç zeytinli tarla. (25 zeytin) 06.12.2024 12:05 800.750,00 ₺ 24.023,00₺
21 Yalınkuyu 118 Ada 43 Parsel 27.127,77 m² Zeytin Bahçesi Düz ve sulanabilen arazi, 130 kadar zeytin ağacı var. 06.12.2024 12:10 6.891.000,00 ₺ 206.730,00 ₺
22 Yaylapınar 168 Ada 47 Parsel 1.249,90 m² Bahçe Bakımsız bahçe (yarı kurumu 13 selvi ağacı var 06.12.2024 12:15 225.300,00 ₺ 6.759,00 ₺

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02125061

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