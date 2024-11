T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1530 Ada, 30 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul, Esenyurt İlçesi, Orhan Gazi (Tapuda: Esenyurt) Mahallesi, 1657.Sokakta, tapunun 1530 ada, 30 parsel numarasında kayıtlı ve 1657.Sokaktan 142 dış kapı numarası alan 220,88m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 9/100 arsa paylı 4.normal kat (12) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut, normal katlarında ikişer daireli ana binanın 4.normal katında yer alan daire, onaylı mimari projesine göreantre, salon, mutfak, antre devamında iki oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, 68,94m2 net (süpürülebilir), 77,50m2 brüt alana sahiptir. Taşınmaz ile aynı binada yer alan emsal daireler, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğrama ve ısıcamlı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.Esenyurt Belediye Başkanlığı resmi internet sitesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden alınan imar durumu bilgisine göre Esenyurt İlçesi, Orhan Gazi Mahallesi, 1530 ada, 30 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.30, KAKS:2.50, Bitişik Nizam 5 Kat Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.Orhan Gazi (Esenyurt) Mah., 1657. Sokak, Dış Kapı No: 142, Kat: 4 No: 12 Esenyurt / İSTANBUL220,88 m29/100İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.30, KAKS:2.50, Bitişik Nizam 5 Kat Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.1.900.000,00 TL%1

21/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

