Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 26.11.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:07

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
ADI SOYADI/ ÜNVANI Vergi No ADRESİ Vergi Dönemİ Ana Takip Dosya No Takip Dosya No VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI (TL.) CEZANIN MİKTARI (TL.)
MEHMET CEYLAN 208-007-6927 AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. 12/2010-12/2010 20240326/66-Fir/0000010 20240326/14-FjJ/0000078 KDV.G.FAİZ VZC 2.838.856,31 6.942.855,11
ALİ RIZA ÇELİKSU 241-003-8930 KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. 01/2019-12/2019 20220318/66-Fir/0001816 20220318/14-FjJ/0000008 VUK.153ATMN 2.858.195,20
"İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103, 104,105,106. maddelerine istinaden İş bu ilan listesi 14/11/2024 tarihinde Vergi Dairesinin ilan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02127398

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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
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