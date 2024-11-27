İSTANBUL 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/748

MÜŞTEKİ : BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. TEVFİK AYDIN

SANIK : KUBİLAY ARSLANTAŞ ( T.C Kimlik No:490*****282)

DAVA : Anadolu Grup Hurda Metal Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi sanığın Akbank Yıldız Şubesine ait 15.10.2017 keşide tarihli 38.600,00-TL bedelli Z9111530 seri nolu çekin karşılıksız olması nedeniyle5941 sayılı yasaya göre çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan men edilmesi ve 5941 sayılı çek kanunun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talep ve dava talep ve dava edilmiş, Mahkememiz tarafından 23.05.2024 tarihinde sanığın cezalandırılmasına karar verilmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

1-Sanığın eylemine uyan Z9111530 seri nolu 15.10.2017 keşide tarihli 38.600,00-TL bedelli çek için 5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasanın 63. Maddesi ile değişik5/1. Maddesi gereğince sanığın kişiliği, ekonomik ve sosyal hali ve karşılıksız çekin miktarı dikkate alınarak takdiren 20 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına,

2-Verilen gün adli para cezasının sanığın ekonomik ve sosyal hali dikkate alınarak 5237 Sayılı yasanın 52/2. Maddesi gereği günlüğü 100 TL olarak tespiti ile sanığın 2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

3-Sanık hakkında belirlenecek olan adli para cezasının miktarı, 5941 Sayılı Kanunun 5/1 maddesi uyarınca şikayete konu çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından sanığın NETİCETEN 37.190,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığa verilen adli para cezasının 5237 Sayılı TCK nun 52/4. Maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önüne alınarak her ay ödenmek koşulu ile 10 eşit taksit halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun 5/11. Maddesi uyarınca 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrileceğinin ihtarına,

5-Ödenmeyen adli para cezasının 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/11. Maddesi uyarınca 13/12/2004 tarihli ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilebileceğinin ihtarına,

6-5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/10 maddesi uyarınca ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına,

7-Sanığı suçu işleyiş biçimine, delil durumuna göre sanık hakkında başkaca artırım ve indirim nedenleri ile lehine olabilecek sair hükümlerin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

8-5941 sayılı kanunun 5/1. Maddesi uyarınca sanığın ve yetkilisi olduğu ANADOLU GRUP HURDA METAL PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLANMASINA,

9-Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının, UYAP aracılığıyla MERSİS ile Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilmesine, UYAP sisteminin bu konuda henüz faaliyette olmaması halinde kararın bir örneğinin T.C. Merkez Bankasına gönderilmesine,

10-5941 Sayılı Çek Kanunu'nun 6/1,2 maddesi gereğince karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi veya şikayetçinin şikayetten vazgeçmesi halinde mahkumiyet hükmünün bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasına,

11-Müşteki kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T hükümleri gereğince 5.600,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müştekiye verilmesine,

12-Müşteki tarafından yapılan tebligat, müzekkere ve ilanen tebligat masrafı toplamı (11.600,55)TL yargılama giderinin sanıktan alınarak müştekiye verilmesine dair, müşteki vekilinin yüzüne karşı tefhimden sanığın yokluğunda tebliğden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe ile, veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 23/05/2024

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