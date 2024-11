T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2019/788-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 05/07/2024 tarih, 2019/788 esas ve 2024/254 karar sayılı ilamı ile Sanık Ahmet Can Türksoy hakkında müşteki sanık Youssef CHACHAANE ve müşteki Muna CHACHAANE 'e karşı, mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Basit Yaralama" suçundan ayrı ayrı 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Sanık Youssef CHACHAANE hakkında Ahmet Can Türksoy'a karşı, mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Basit Yaralama" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, müşteki sanık Ahmet Can Türksoy'un verilen karara istinaf ettiği,verilen kararın müşteki sanık Youssef CHACHAANE ve müşteki Muna CHACHAANE adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle (hükümlü veya tutuklu olanların ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vererek) Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02129578