Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Cumhuriyet Mah. 6345 ada, 3 parsel sayılı, 510,41 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz, Cumhuriyet Mahallesi yerleşimi içinde ve Seferihisar-Kuşadası yolunun solunda kalmaktadır. Dikdörtgen formunda ve düz bir topoğrafik yapıda olan taşınmazın kuzeyi 5290 nolu sokağa,güneyi 5288 nolu sokağa cephelidir. Taşınmaz üzerinde yapı yada ağaç bulunmamaktadır. Boş arsa durumundadır.Uygulama İmar Planı içinde kalan taşınmaz, Blok Nizam,Emsal = 0,30 2 kat konut imarlıdır.Net imar parseli olan taşınmazın yapılaşmasında herhangi bir engelinin olmadığı görülmektedir.Yakın çevresinde, yazlık yapılaşmalar ve boş arsalar bulunan taşınmaz, Seferihisar-Kuşadası yoluna 500 m. ve denize 850 m. mesafededir.Taşınmazın değer tespitinde; yerleşim alanı içinde kalması, parsel miktarının büyük olması, ulaşım kolaylığı ve talep gören bir bölgede bulunması olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.Adresi: Cumhuriyet Mah. 5290 Sok. Seferihisar/İZMİRYüzölçümü: 510,41 m2İmar Durumu: 16.06.2016 tarihinde onaylanan Doğanbey 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında; Blok Nizam 2 kat, TAKS =0,15 KAKS=0,30 konut imalıdır şeklindedir.Kıymeti: 8.166.560,00 TLKDV Oranı: %10Kaydındaki Şerhler: -

25/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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