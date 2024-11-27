Örnek No:55*
T.C.
SEFERİHİSAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Cumhuriyet Mah. 6345 ada, 3 parsel sayılı, 510,41 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz, Cumhuriyet Mahallesi yerleşimi içinde ve Seferihisar-Kuşadası yolunun solunda kalmaktadır. Dikdörtgen formunda ve düz bir topoğrafik yapıda olan taşınmazın kuzeyi 5290 nolu sokağa,güneyi 5288 nolu sokağa cephelidir. Taşınmaz üzerinde yapı yada ağaç bulunmamaktadır. Boş arsa durumundadır.
Uygulama İmar Planı içinde kalan taşınmaz, Blok Nizam,Emsal = 0,30 2 kat konut imarlıdır.Net imar parseli olan taşınmazın yapılaşmasında herhangi bir engelinin olmadığı görülmektedir.
Yakın çevresinde, yazlık yapılaşmalar ve boş arsalar bulunan taşınmaz, Seferihisar-Kuşadası yoluna 500 m. ve denize 850 m. mesafededir.
Taşınmazın değer tespitinde; yerleşim alanı içinde kalması, parsel miktarının büyük olması, ulaşım kolaylığı ve talep gören bir bölgede bulunması olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.
Adresi: Cumhuriyet Mah. 5290 Sok. Seferihisar/İZMİR
Yüzölçümü: 510,41 m2
İmar Durumu: 16.06.2016 tarihinde onaylanan Doğanbey 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında; Blok Nizam 2 kat, TAKS =0,15 KAKS=0,30 konut imalıdır şeklindedir.
Kıymeti: 8.166.560,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:10
-------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:10
-------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:10
25/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02129570