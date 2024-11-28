KONURALP ANTİK TİYATROSU AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞÜYOR

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki antik tiyatroda, Düzce Belediyesi'nin desteğiyle yapılan kazı çalışmalarında dikkat çeken yeni bulgular ortaya çıkarıldı. Künklerden oluşan alt yapı sistemi, Bizans dönemine tarihlenen apsisli kilise kalıntısı ve hemen yanında suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu bulundu.

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Konuralp Antik Kenti'nin günümüze kadar ulaşan en önemli eseri olan antik tiyatroda sürdürülen kazı çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. Tiyatronun sahne binasının güney tarafında genişletilerek, tiyatronun giriş güzergahları ve etrafında sürdürülen çalışmalarda, pişirilmiş topraktan yapılmış künklerden oluşan altyapı sistemleri gün yüzüne çıkarıldı.

Kazılar sırasında ortaya çıkan altyapı sisteminin, doğu-batı yönünde uzanan çok sayıda kanaldan oluştuğu belirlendi. Geniş ve kalın künklerin, daha büyük kamu yapıları için; ince künklerin ise küçük ev tipi yapılar için kullanıldığı düşünülüyor. Tiyatronun M.S. 4. yüzyılda işlevini yitirdiği göz önünde bulundurulduğunda, künk sisteminin bu dönemde tiyatro çevresinde yeni yapılaşmalar için inşa edildiği değerlendiriliyor.

KİLİSE KALINTILARINA RASTLANDI

Kazı alanında ayrıca, Bizans dönemine tarihlenen bir kilise kalıntısı da bulundu. Yapının güney kısmının tahrip olduğu gözlemlenirken, doğu-batı yönünde uzanan apsisli bir kilise yapısının varlığı ortaya çıkarıldı.

Kilise yapısının hemen yanında, suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu da ortaya çıktı. Bizans dönemine tarihlenen havuz, 2,80x3,90 metre boyutlarında ve derinliği 1,90 metreye kadar ulaşıyor. Bu yapının, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyunun toplanması, depolanması ve çevre bölgelere dağıtılması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Konuralp'in antik su yönetimi hakkında yeni bilgiler sunan bu bulgu, bölgenin gelişmiş altyapısını gözler önüne seriyor.

'KİLİSE SUYU' ÇEŞMEDEN AKACAK

Halk arasında "Kilise suyu" olarak bilinen temiz suyun, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyuyla bağlantılı olduğu ve tiyatronun yakınında yer alan çeşmeye aktarıldığı tespit edildi. Temiz suyun, geçmişte olduğu gibi tekrar mevcut çeşmeye bağlanması planlanıyor.

Kazılara verdiği destekle tarihi mirası gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Düzce Belediyesi, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelinin artmasına da katkı sunuyor. Bu buluntularla birlikte Konuralp antik kenti de açık hava müzesine dönüşme yolunda ilerliyor.

MEDUSA, BÜYÜK İSKENDER, APOLLON, ASLANLI MOZAİK..

Son 5 yılda büyük aşama kaydedilerek, toprak altındaki kısmı yüzde 95 oranında ortaya çıkarılan ve Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, Aslanlı Mozaik ve M. lulius Proklos'a ait olabileceği tahmin edilen portre başı gibi önemli eserlerin bulunduğu Konuralp Antik Tiyatrosu'nun restore edilerek ziyaretçilere açılmasıyla birlikte, hem kültürel mirasın korunması hem de bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

"İSTANBUL'A EN YAKIN ANTİK TİYATRO DÜZCE'DE"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2500 yıllık geçmişe sahip Konuralp Antik Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini ve restorasyon çalışmalarının bu yıl başlayacağını ifade ederek, "Düzce'nin güneyinde yayla ve şelaleler, kuzeyinde tarih ve deniz vardır. Doğası, tarihi ile butik bir şehir. Gerçekten burası çok güzel bir yer. Konuralp Antik Kenti bizim en eski bölgemizdir. Bu antik tiyatro Düzce için çok büyük bir değer. İstanbul'a en yakın antik tiyatro Düzce'de. Burada gerçekten ulvi bir iş yapıyoruz. Bunu keyif için kazmıyoruz. İnsanlar gelsin görsün diye kazıyoruz. Düzce'nin tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz. Antik tiyatroya haftada 2-3 bin kişi geliyor. Bizim hedefimiz her hafta 10 bin kişiyi getirmek" dedi.