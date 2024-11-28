T.C.

ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2021/14 Esas

KARAR NO : 2024/416

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı18/09/2024 tarihli ilamı ile mahkememizin görevsizliğine karar verilen Battal ve Gülüzar oğlu, 22/03/1981 Haymana D.lu Ankara Haymana Emirler mah/köy nüf. Kayıtlı EJDER İDRİSOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/11/2024