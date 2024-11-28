T.C

ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2022/360

KARAR NO : 2024/290

Gece Vakti Silahla Yağma (Teşebbüs), Hakaret suçundan dolayı Mahkememizin 18/09/2024 gün ve 2022/360 esas, 2024/290 karar sayılı ilamı ile sanık Murathan Karabüber'in üzerine atılı yağmaya teşebbüs ve hakaret suçlarından CMK 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatine karar verildiği, Sadullah ve Bediha oğlu, 04/08/1957 Ankara doğumlu ,Ankara, Keçiören, Güzelyurt mah/köyü nüfusuna kayıtlı Müşteki MEHMET KARABUBER tüm aramalar rağmen bulunamamış ve Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.

Kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya en yakın Mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere aksi halde kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 25.11.2024