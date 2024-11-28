T.C.

HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2014/439 Esas

İLAN

DAHİLİ DAVALI ÖZGÜR ÇELİK

Davacılar, HADİM MAL MÜDÜRLÜĞÜ, MALİYE HAZİNESİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAHİLİ DAVALI Özgür ÇELİK'in yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar evrakı tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.