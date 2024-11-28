Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul, Şişli İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi (tapuda Meşrutiyet), 9927 ada, 1 parsel, 1.015,00 m2 yüzölçümlü, bağımsız bölüm niteliği on katlı kargir bina olan taşınmazın tamamıdır. Adres: 19 Mayıs Mahallesi (Tapuda Meşrutiyet), Çoruh Sokak No:33 ,19 Mayıs Caddesi No:34 Otel Şişli / İSTANBULKıymeti : 340.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

26/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.