Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ:
2023/1219 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/1219 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul, Şişli İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi (tapuda Meşrutiyet), 9927 ada, 1 parsel, 1.015,00 m2 yüzölçümlü, bağımsız bölüm niteliği on katlı kargir bina olan taşınmazın tamamıdır. Adres: 19 Mayıs Mahallesi (Tapuda Meşrutiyet), Çoruh Sokak No:33 ,19 Mayıs Caddesi No:34 Otel Şişli / İSTANBUL
Kıymeti : 340.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:01
26/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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