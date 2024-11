Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 14:56

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Avcılar İlçe, FİRÜZKÖY Mahalle/Köy, 654 Ada, 4 Parsel, B3/19/-/77Rapora konu gayrimenkulün bulunduğu parsel üzerinde, 07.12.2007 tasdik tarihli 1/1.000 Ölçekli Tahtakale Toplu Konut alanı Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Güncel Tasdik Tarihi 30.09.2013 Mer'i İmar Planı Ispartakule Toplu Konut Alanı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı İmar planında belirlenmiş yapılaşma koşullarına uygun olarak inşa edilen proje, kat irtifakına esas onaylı projesine uygundur .Kat Mülkiyeti tesis edilmiştir.* CBS Adresi Projeksiyon ITRF96, Transvers Merkator (TM), Dilim Genişiliği=3°, D.O.M=30° Harita Kartezyen Koordinat SAĞA (Y) = 392095.58m - YUKARI (X) = 4547924.26m Coğrafi Koordinat 41°3'32.554" N 28°42'58.883" E *UAVT Adresi İstanbul İli Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi Mahallesi Abdi İpekçi CaddesiB 3 Blok Dış Kapı No :4/619. Kat İç Kapı No 77 adres tanımlıdır.*Gabim Tadebis Sistemi ve Belediye İmar Arşiv Dosyası İncelemesinden Emlak Konut tarafından denetimden geçirilmiş imar dosyalarında - B3/77-19. Kat2+1Oda Sayılı Güneydoğu Cephe Daire 133,77 m2 Brüt105,11 m2Net Alan ölçülerine sahiptir. İcra dosyasında düzeltilmiş alan ölçülerinindikkate alınması gerekmektedir. *Rapora konu gayrimenkul İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 654 ada 4 parsel numaralı toplam 38.214,74 m² yüzölçümlü gayrimenkul üzerindeki Ağaoğlu My Town projesi kapsamında oluşan 6 bloktaki 64 adet bağımsız bölümdür. Bölge toplu konut alanı olarak belirlenmiş olup, toplam 45.000 konut hacmine sahiptir. Hızla nitelikli konut projelerinin uygulanmaya başladığı bölgede Avrupa Konutları Ispartakule 1. ve 2. Etap evleri, Koza Ispartakule Evleri, Fideltus İnşaatın Olimpos, Efes vs. toplu konut projeleri, Ağaoğlu İnşaatınMy Town Projesi, İhlas İnşaatın Bizim Evler Projeleri Etaplar halinde uygulamaya geçmiştir. Tüm Projeler prestijli, sosyal donatı içerikli olarak planlanmaktadır. Bölge Ulaşım ağı, çevresel etkileşimi, yapı kalitesi, yatırımcı kalitesi açısında nitelikli bir konumdadır. İstanbul?un önemliulaşım yollarından olan O-3 (TEM) Karayolu kenarında, doğrudan Ispartakule kavşağı ile bağlantı sağlanan nitelikli ve bilinen bir yer durumundadır.Taşınmazlar Boğaziçi Köprüsüne 33km ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne takribi 34 km.dir. Gayrimenkulün, önemli lokasyonlara mesafesi ise; Atatürk Havalimanına 20 km., Sabiha Gökçen Havalimanına 72 km., Anadolu Otoyolu Ispartakule Gişelerine ise 1,70 km. dir. İncelemeye konu alana ulaşım tarifi; İstanbul?dan Tekirdağ yönüne giderken, O-3 Ispartakule gişelerinden sonra sağdaki ilk sapaktan U dönüşü yapılarak O-3 Kuzey yan yolunda ters istikamete geçilerek takriben 770 m. İlerlenir ve soldaki caddeye girilir. Yaklaşık 200 m. Sonra sağ tarafta değerlemeye konu gayrimenkule ulaşılır.Projede; Vaziyet planında belirtilen şekilde site çevresi güvenlik duvarları ile çevrilerek araç ve yaya girişleri için güvenlik noktaları olup, araçların siteye girişleri ve çıkışları bariyer kontrollü, güvenlik noktasından sağlanmaktadır. 3 farklı tipte toplam 6 konut bloğundan oluşan projede D blok bünyesinde ticari birimler mevcuttur. Toplam 583 adet konut ve 15 adet ticaret ünitesi vardır. Projenin inşaatı tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.Adresi :Tahtakale Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Ağaoğlu My Town Ispartakule, B3 Blok, 4/6 Dış Kapı No.Lu, 77 İç Kapı No.Avcılar / İSTANBULYüzölçümü : 105,11 m2İmar Durumu :Dosasına sunulan Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 23.08.2023 tarih ve E-68097862-754-159769 sayılı elektronik imzalı yazısına göre; " Dava konusu İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 654 Ada, 4 sayılı yer, 30/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, 'Konut' alanında kalmakta olup 6.11.2009 tarihinde yapı ruhsatı, 15.08.2011 tarihinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir." Denilmektedir. (İcra Dairesine Sunulan Rapora Göre)Kıymeti : 6.956.040,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

21/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.