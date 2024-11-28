T.C.

KULU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

Esas No : 2021/685-Karar No : 2024/520-Karar Tarihi : 23/10/2024-Suç : Dolandırıcılık

Sanık Kimliği: Sanık Tarık Kaya hakkında dolandırıcılık suçundan Mahkememizin görevsizliğine, dosyanın Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, Sanık Tarık Kaya'nın tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşı Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemelerinde itiraz yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.