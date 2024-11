SANCAKTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ

Belediye Başkanlığımıza borçları bulunan aşağıda listelenen mükellefler adına tanzim edilen ödeme emirleri mükelleflerin adreslerinin bilinememesi, muhatapların bilinen son adreslerine gönderilen ödeme emirlerinin tebliğ edilemeden geri dönmesi, mükelleflerin adres kayıt sisteminde adreslerinin bulunamaması ve yabancı memleketlerde ikamet etmeleri nedeniyle tebliğ edilemediğinden, işbu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci(15'inci) günde ilan edilmiş sayılacağı, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103,104,105,106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir(1) ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir(1) ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyen mükelleflere bu bir(1) aylık süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı borcun Sancaktepe Belediyesi Tahsil Şefliği veya bu belediye adına tahsile yetkili olanlara ödenmesi veya borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, haczi kabil mal yoksa bu hususun da bildirilmesi gerektiği, bu mecburiyetlere riayet edilmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/a, 55, 58, 60, 111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine göre; borcun cebren icra yoluna gidileceği ve ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren on beş(15) gün içinde İSTANBUL Vergi/İdare Mahkemesinde dava konusu yapma hakkının bulunduğu ilanen tebliğ olunur. NOT: Mevcut tutarlar üzerinden Gecikme Zammı hesaplanmamış olup, ödeme anında Gecikme Zammı ayrıca hesaplanarak toplam borca ilave edilecektir.

SIRA NO MUHATAP NO ADI SOYADI/ÜNVANI T.C./VERGİ NO BİLİNEN SON ADRES ÖDEME EMRİ TARİH/NO BORCUN NEVİ DÖNEMİ MİKTAR(TL) 1 200015349 BEKİR ÇELİK 659******02 BAŞAKŞEHİR 2.KISIM M.KEMAL ATATÜRK BUL. A BLOK NO: 9/9 BAŞAKŞEHİR/İST. 25.06.2024/15480 EMLAK VERGİSİ 2020-2024 76.673,30 ₺ 2 249022 CEVAHİR AKPİNAR 413******84 BAHÇELİEVLER MAH.BAĞATUR SOK.NO:43/1 ÜSKÜDAR/İST. 05.06.2024/15411 EMLAK VERGİSİ+İDARİ PARA CEZASI 2021-2024 55.385,34 ₺ 3 36445 FERİDE DÜZGÜN 373******74 LUDWİGSBURG/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 05.07.2024/15521 EMLAK VERGİSİ 2019-2024 68.558,78 ₺ 4 200026369 MÜNEVVER OZAN 605******54 STRASS IM ATTERGAU/AVUSTURYA CUMHURİYETİ 06.05.2024/15233 EMLAK VERGİSİ+İDARİ PARA CEZASI 2023 101.001,63 ₺ 5 300030765 ÖZYILMAZ LOJİSTİK OTOMOTİV TUR.VE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 718*****07 K.BAKKALKÖY MAH.DUDULLU CAD. BRANDIUM R2 BLOK NO:23-25B/62 ATAŞEHİR/İST. 23.05.2024/15362 EMLAK VERGİSİ 2023 55.079,20 ₺ 6 361707 SALİH OKCUL 626******00 FRANKFURT/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 15.10.2024/16100 EMLAK VERGİSİ+İDARİ PARA CEZASI 2023-2024 385.902,67 ₺ 7 11536 SEYFULLAH YILDIZ 499******76 LUDWİGSBURG/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 19.08.2024/15778 EMLAK VERGİSİ 2014-2024 114.848,36 ₺