T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/1829 Esas

DAVACILAR : 1- NEDİME İPEK SÖZERİ -10438964072

2-SAMİM SADAY - 32251863820

DAVALI : SEVGİ SEMİH SADAY 41557555322

İzmir ili, Konak ilçesi, Mirali Mah/Köy, 71 cilt, 199 Aile Sıra No, 6 sırada nüfusa kayıtlı, Hasan Bahir ve Behiye oğlu, 22/01/1938 doğumlu,

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında, davalı Sevgi Semih SADAY'ın (32251863820) tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Sevgi Semih SADAY'ın durusma günü olan 06/02/2025 günü saat: 09:25'te İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunması veya kendini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunup dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sona yapılmış sayılacağı, tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02112260