MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN Davacı Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 07/01/2025 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. Esas NO: 2024/366

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 308 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: FATMA AYDIN TCKN:513*****666

Esas NO: 2024/367

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 307 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: FERİHAN SALIKER TCKN:245*****034

Esas NO: 2024/368

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi311 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: AHMET NURİ BORAZAN TCKN:266*****592

ESAS NO: 2024/369

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi Gürle İlçesi 312 parsel sayılıtaşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ:

Abdullah Bulut - TCKN: 233*****728

Ahmet Şengürle - TCKN: 392*****356

Ali Gök - TCKN: 203*****140

Ali Şengürle - TCKN: 392*****118

Ayşe Yılmaz - TCKN: 247*****152

Bülent Akagündüz - TCKN: 519*****202

Cevriye Akçasoy - TCKN: 490*****230

Cevriye Gök - TCKN: 625*****626

Gönül Erkoke - TCKN: 212*****836

Hasan Hüseyin Bulut - TCKN: 233*****882

Huriye Bulut - TCKN: 424*****754

Hüseyin Gök - TCKN: 203*****368

İbrahim Gök - TCKN: 203*****412

İbrahim Şengürle - TCKN: 392*****138

İsmail Bulut - TCKN: 233*****654

Mahmure Şengürle - TCKN: 392*****930

Mehmet Şengürle - TCKN: 392*****272

Sayit Kara - TCKN: 242*****038

Esas NO: 2024/368

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi311 parsel sayılıtaşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: AHMET NURİ BORAZAN TCKN:266*****592

Esas NO: 2024/370

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi628 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: MEHMET EMİN UYSAL TCKN:275*****998

Esas NO: 2024/360

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi279 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: AHMET ÇELER TCKN:218*****828

NURAY KALAYCIOĞLU: 477*****326

TÜLİN ÖZGÜÇ : 404*****792

Esas NO: 2024/359

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi258 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: ARZU UYSAL TCKN:274*****176

Esas NO: 2024/358

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi229 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: ARZU UYSAL TCKN:275*****770

Esas NO: 2024/357

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi228 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: MAHİR AYDIN TCKN:284*****560

Esas NO: 2024/356

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 225 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: ARZU UYSAL TCKN:365*****592

Esas NO: 2024/361

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 281 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: CİHAN ÖZYİĞİT TCKN:305*****346

Esas NO: 2024/362

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 288 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: RECEP UYSAL TCKN:275*****606

Esas NO: 2024/363

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 291 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: 1- AYŞE AKKOÇ-463****126

2- AYŞE GÜLEŞÇİ-484*****248

3- BAYRAM ALİ GÜREŞ-275*****686

4- HATİCE DUMANLI-489*****772

5- HÜSNÜYE GÜL-182*****406

6- İSMAİL GÜREŞ-260*****696

7- NAİME ÇAPARLI-193*****474

8- SANİYE ÇAPARLI-270*****558

9- YUSUF GÜREŞ-275*****522

10- ZEKAYİ GÜREŞ-275*****730

11- ZEKİ GÜREŞ-275*****666

Esas NO: 2024/364

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 303 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: ALİ ÇAPARLI TCKN:101*****406

Esas NO: 2024/365

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 306 parsel sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKLERİ: NAZ TORBALIOĞLU TCKN:100*****650

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131423