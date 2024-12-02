Giriş Tarihi: 02.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:00
MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
İLAN Davacı Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 07/01/2025 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. Esas NO: 2024/366
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 308 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKİ: FATMA AYDIN TCKN:513*****666
Esas NO: 2024/367
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 307 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKİ: FERİHAN SALIKER TCKN:245*****034
Esas NO: 2024/368
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi311 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKİ: AHMET NURİ BORAZAN TCKN:266*****592
ESAS NO: 2024/369
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi Gürle İlçesi 312 parsel sayılıtaşınmaz
TAŞINMAZ MALİKİ:
Abdullah Bulut - TCKN: 233*****728
Ahmet Şengürle - TCKN: 392*****356
Ali Gök - TCKN: 203*****140
Ali Şengürle - TCKN: 392*****118
Ayşe Yılmaz - TCKN: 247*****152
Bülent Akagündüz - TCKN: 519*****202
Cevriye Akçasoy - TCKN: 490*****230
Cevriye Gök - TCKN: 625*****626
Gönül Erkoke - TCKN: 212*****836
Hasan Hüseyin Bulut - TCKN: 233*****882
Huriye Bulut - TCKN: 424*****754
Hüseyin Gök - TCKN: 203*****368
İbrahim Gök - TCKN: 203*****412
İbrahim Şengürle - TCKN: 392*****138
İsmail Bulut - TCKN: 233*****654
Mahmure Şengürle - TCKN: 392*****930
Mehmet Şengürle - TCKN: 392*****272
Sayit Kara - TCKN: 242*****038
Esas NO: 2024/368
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi311 parsel sayılıtaşınmaz
TAŞINMAZ MALİKİ: AHMET NURİ BORAZAN TCKN:266*****592
Esas NO: 2024/370
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi628 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKİ: MEHMET EMİN UYSAL TCKN:275*****998
Esas NO: 2024/360
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi279 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: AHMET ÇELER TCKN:218*****828
NURAY KALAYCIOĞLU: 477*****326
TÜLİN ÖZGÜÇ : 404*****792
Esas NO: 2024/359
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi258 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: ARZU UYSAL TCKN:274*****176
Esas NO: 2024/358
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi229 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: ARZU UYSAL TCKN:275*****770
Esas NO: 2024/357
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi228 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: MAHİR AYDIN TCKN:284*****560
Esas NO: 2024/356
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 225 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: ARZU UYSAL TCKN:365*****592
Esas NO: 2024/361
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 281 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: CİHAN ÖZYİĞİT TCKN:305*****346
Esas NO: 2024/362
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 288 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: RECEP UYSAL TCKN:275*****606
Esas NO: 2024/363
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 291 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: 1- AYŞE AKKOÇ-463****126
2- AYŞE GÜLEŞÇİ-484*****248
3- BAYRAM ALİ GÜREŞ-275*****686
4- HATİCE DUMANLI-489*****772
5- HÜSNÜYE GÜL-182*****406
6- İSMAİL GÜREŞ-260*****696
7- NAİME ÇAPARLI-193*****474
8- SANİYE ÇAPARLI-270*****558
9- YUSUF GÜREŞ-275*****522
10- ZEKAYİ GÜREŞ-275*****730
11- ZEKİ GÜREŞ-275*****666
Esas NO: 2024/364
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 303 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: ALİ ÇAPARLI TCKN:101*****406
Esas NO: 2024/365
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre İlçesi , Gürle Mahallesi 306 parsel sayılı taşınmaz
TAŞINMAZ MALİKLERİ: NAZ TORBALIOĞLU TCKN:100*****650
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