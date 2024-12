T.C.

ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/53 Esas

DAVALI : NACİYE FUNDA ÇELİKAKSOY - 15*******58

Davacı Altınok Dilaverler tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi Haydar Demirel tarafından sunulan 19/04/2024 tarihli raporda; "İstanbul İli Kadıköy İlçesi Caferağa Mahallesi Cilt:* Hane:*, Sıra: *'de nüfusa kayıtlı Ah*** ve Su***'dan olma, 01.03.1903 doğumlu, 37*******86 T.C. kimlik numaralı Münevver DİLAVEROGLU'nun14/04/1986 tarihinde bekar ve çocuksuz olarak vefat ettiği miras meselesi 2.160 pay kabul edilerek bundan,

180 payın İbrahim Ha*** ve Ay***'den olma, **/**/**** doğumlu 17*******68 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin Kamil DİLAVERLER'e

180 payın İb*** Ha*** ve Ay***'den olma, **/**/**** doğumlu 17*******96 T.C. Kimlik Numaralı Ömer Tahir DİLAVERLER'e

180 payın A*** Rı***a ve Ga***'den olma, **/**/**** doğumlu 17*******50 T.C. Kimlik Numaralı Altınok DİLAVERLER'e

45 payın Di*** Ka*** ve Yur***'den olma, **/**/**** doğumlu 17*******16 T.C. Kimlik Numaralı Gökhan DİLAVERLER'e

45 payın Di*** Ka*** ve Yur***'den olma, **/**/**** doğumlu 17*******34 T.C. Kimlik Numaralı Dilara DİLAVERLER'e

45 payın Di*** Ka*** ve Yur***'den olma, **/**/**** doğumlu 17*******88 T.C. Kimlik Numaralı Dilşah ÖZCAN'a

45 payın Di*** Ka*** ve Yur***'den olma, **/**/**** doğumlu 17*******52 T.C. Kimlik Numaralı Göktuğ DİLAVERLER'e

36 payın Me*** ve Su*** 'dan olma **/**/**** doğumlu 45*******10 T.C. nolu Tarık ÇOLAKOĞLU 'ya,

36 payın Me*** ve Su***'dan olma **/**/**** doğumlu 36*******58 T.C. nolu Turgay ÇOLAKOĞLU 'ya,

36 payın Me*** ve Su***'dan olma **/**/**** doğumlu 49*******04 T.C. nolu Sinem HAVLUCU 'ya,

36payın Me*** ve Su***'dan olma **/**/**** doğumlu 26*******32 T.C. nolu Gülçin KELEKÇİ 'ye

144 payın Mu*** ve Gür***'den olma, **/**/**** doğumlu 11*******10 T.C. Kimlik Numaralı Ali Haluk ARPACIOĞLU 'na

42 payın İl*** ve Fe***'dan olma, **/**/**** doğumlu 25*******66 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Temel DİLAVER'e

42 payın İl*** ve Fe***'dan olma, **/**/**** doğumlu 25*******30 T.C. Kimlik Numaralı Faik DİLAVEROĞLU'na

18 payın Me*** Se*** ve Ni***'den olma, **/**/**** doğumlu 25*******04 T.C. Kimlik Numaralı Azize Mine DİLAVER'e

21 payın Ah*** Mu*** ve Se***'dan olma, **/**/**** doğumlu 15*******58 T.C. Kimlik Numaralı Naciye Funda ÇELİKAKSOY'a

21 payın Ah*** Mu***a ve Se***'dan olma, **/**/**** doğumlu 25*******86 T.C. Kimlik Numaralı Ceyda SEVİM'e

72 payın Al*** ve Fat*** Um***'dan olma, **/**/**** doğumlu 48*******64 T.C. Kimlik Numaralı Şaziye Tülay FULAT'a

72 payın Al*** ve Fat*** Um***'dan olma, **/**/**** doğumlu 37*******68 T.C. Kimlik Numaralı Bahire ATABEK'e

36 payın Ha*** Ad*** ve Em***'den olma, **/**/**** doğumlu 40*******10 T.C. Kimlik Numaralı Nilüfer DİLAVER'e

54 payın Tu*** ve Ni***'den olma, **/**/**** doğumlu 34*******82 T.C. Kimlik Numaralı Yeşim DİLAVER'e

54 payın Tu*** ve Ni***den olma, **/**/**** doğumlu 40*******74 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Emre DİLAVER'e

120 payın Al*** Ni*** ve Mel***'ten olma, **/**/**** doğumlu 48*******90 T.C. Kimlik Numaralı Dilaver Hakkı KILINÇ'a

40 payın Ah*** Er*** ve Sab*** Beh***'tan olma, **/**/**** doğumlu 53*******48 T.C. Kimlik Numaralı Azize Gönül KARABAK'a

40 payın Ah*** Er*** ve Sab*** Beh***'tan olma, **/**/**** doğumlu 36*******28 T.C. Kimlik Numaralı Nuray Dilara DİLAVER'e

40 payın Ah*** Er*** ve Sab*** Beh***'tan olma, **/**/**** doğumlu 33*******84 T.C. Kimlik Numaralı Fatma Saadet GÜÇ'e

80 payın Neş*** ve Ni***'ten olma, **/**/**** doğumlu 33*******24 T.C. Kimlik Numaralı Kudret POLAT'a

80 payın Neş*** ve Ni***'ten olma, **/**/**** doğumlu 32*******52 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Vasfi DİLAVER'e

80 payın Ne*** ve Ni***'tan olma, **/**/**** doğumlu 32*******16 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Raif DİLAVER'e

80 payın En*** ve Gü***'den olma, **/**/**** doğumlu 25*******52 T.C. Kimlik Numaralı Hatice YÖRÜK'e

80 payın En***r ve Gü***'dan olma, **/**/**** doğumlu 32*******34 T.C. Kimlik Numaralı Bülent DİLAVER'e

80 payın En*** ve Gü***'dan olma, **/**/**** doğumlu 15*******14 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe ŞAHİN'e kaldığı" açıklanmış olup işbu ilan tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02132097