T.C. CİDE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/174 Esas

DAVACI : CEMAL ASLAN- 24.......90 Şeyhli Mah. Bolu Sk. No:14 İç Kapı No:1 Pendik/İSTANBUL

DAVALILAR : NİLAY ASLAN - 34......10 Yeni Süksün Mah. İnönü 1. Cad. No:4- İç Kapı No:a-Bünyan /KAYSERİ( bilinen son adres )

NURHAYAT ASLAN - 34.......46 Yeni Süksün Mah. İnönü 1. Cad. No:4- İç Kapı No:a-Bünyan /KAYSERİ( bilinen son adres )

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kıymet Takdirine İtiraz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yıkık bina gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün Nilay Aslan ve Nurhayat Aslan adına da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/01/2025 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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