İLAN

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/428 Esas

Davacı Ömer Can ATÇI tarafından mirasçılar Hekim KARAKAŞ ile Tevekkül KARAKAŞ aleyhine açılan Soy Bağının Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce mirasçıların adres araştırmasından bir netice alınamadığından tensip zaptı, dava dilekçesi ve 04/02/2025 günü saat: 09.55 olarak ön inceleme duruşma günü ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafın mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; davacının yurtdışında dünyaya geldiğini, bilahare Türkiye' ye geldiğini ve refakatinde bulunduğu öz babası olmayan AHMET CAN ATÇI'nın oğlu olduğunu sözlü beyanı üzerine istisnai olarak Türk Vatandaşlığına kabul ve tescil edildiğini, ancak davacı, gerçeğe aykırı şekilde Türk Vatandaşlığına tescil esnasında öz babasının nüfus hanesine kaydedilmediğini, Bu durumun soy bağına ilişkin karışıklığa sebebiyet verdiğini, davacının öz babasının ise 197*****458 T.C. Kimlik numaralı Nur Muhammet Han KARAKAŞ olduğunu, davacı, bu durumdan seneler sonra haberdar olduğunu ve huzurda görülmekte olan soy bağının tespiti davasını ikame ettiğini, davacı ayrıca müteveffa Ahmet Can ATÇI ile arasında beyan usulüne dayanılarak kurulan soy bağının reddi talebi ile İstanbul 13. Aile Mahkemesinin 2023/413 Esas sayılı dosyasında ile soy bağının reddi davasını ikame ettiğini, İşbu soy bağının reddi davasının huzurda görülmekte olan soy bağının tespiti davası için bekletici mesele yapılması gerektiğini, davacı, öz babası olan Nur Muhammet Han'ın vefat ettiğini öğrendiğini, bu nedenle müteveffanın davacı ile arasında gerçekleştirilecek DNA incelemesinde adli tıp kurumuna sevki mümkün olmadıüını ve DNA testi için öz babanın mezarı açılmak zorunda kalınacağını, bununla birlikte soy bağının reddi davasının ispatı aşamasında da öz baba Nur Muhammet Han'ın mezarının açılması gerektiğini ve DNA örneğinin alınması gerektiğini Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, DNA profilini muhafaza etmekte ve gerekli görüldüğü takdirde yeniden inceleme ve değerlendirme yapmakta olduğunu, Bu kapsamda müteveffayı mezarında rahatsız etmemek adına soy bağının reddi davasında alınacak olan DNA profil analizi üzerinden inceleme gerçekleştirilmesi talep ve dava etmiştir.

Sulh için hazırlık yapmanız, 04/02/2025 günü saat: 09.55 tarihli ön inceleme duruşmasına gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız işbu ilanın tarafınıza tebliği ile ihtar olunur.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere N** M*****d H** ve T*****n oğlu, **/**/1981 X***g Ç** doğumlu, 197*****686 T.C. Kimlik numaralı mirasçı Hekim KARAKAŞ ile N** M*****d H** ve T*****n oğlu, **/**/1981 X***g Ç** doğumlu, 197*****512 T.C. Kimlik numaralı mirasçı Tevekkül KARAKAŞ' a ayrı ayrı ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR. 19/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02133024