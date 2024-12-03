T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/34 Esas 06/11/2024

İLANEN TEBLİĞ

Dahili Davalı BURHAN OĞUZ KÖŞKER, 26920736522 T.C. Kimlik Numaralı, 03/11/1981 doğumlu, adresi meçhul.

Davacı T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından açılan kamulaştırma davasının açık yargılaması sonucunda "Davanın KABULÜNE;

1-Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz köyü 1609 parsel (545 parselden ifrazen oluşan) sayılı 417,68 m² yüzölçümlü demiryolu nitelikli taşınmazın davalılar adına kayıtlı tüm payların mülkiyet kamulaştırma bedelinin 950,97 TL olarak TESPİTİNE, bu taşınmazın davalılar adına kayıtlı olan tüm payların tapu kaydının İPTALİ ile bu payların davacı TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2-Kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 950,97 TL'den, acele el koyma sırasında ödenen 581,20 TL bedelin tenzili ile bakiye 369,77 TL'sine davanın açılma tarihinden dört ay sonraki gün olan 17/06/2021 tarihinden mahkememizin karar tarihi olan 05/07/2022 tarihine kadar, yasal faiz işletilmesine,

Bakiye 369,77 TL bedelin hak sahibi davalılara tapudaki hisseleri oranında, vefat etmiş malik davalı var ise hissesine düşen miktarın veraset ilamındaki payları oranında mirasçılarına ÖDENMESİNE,

-Ancak daha önce yatırılan 581,20 TL tutarındaki bedel, malik tarafından çekilmemiş ise o dosyaya yatırılan miktarın da acele el koyma kararında belirtildiği şekilde kendilerine ödenmesine,

-Taşınmaz üzerindeki mevcut haciz, ipotek, v.s. şerhlerinin tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerine aktarılmasına,

3-Karar gereği işlem ifası için karardan bir örneğin Ziraat Bankası Karaman Şubesine gönderilmesine, " karar verildiği ve karara karşı 2 hafta süre içinde istinaf yoluna başvurabileceği adresi meçhul olan dahili davalı Burhan Oğuz Köşker'e ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02129208