GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE DÖKME KARIŞIK(Kağıt, Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ
|İşin Niteliği
|Süresi
|Başlama ve Bitirme Tarihi
|İşin Yapılacağı Yer
|Tahmin Edilen Bedeli (TL)
|Geçici Teminat %3 (TL)
|İlan şekli ve Adedi
|İhale Usulü
|İhale Tarihi ve Saati
|İlçemizde, İdaremizce toplanan dökme karışık(kağıt, karton, plastik, naylon, cam ve metal) ambalaj atıklarının satışı
|12 AY
|01/02/2025-31/01/2026
|Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Sınırları
|4.950.000,00TL
|148.500,00TL
|İl içi ve dışı yayımlanan birer gazetede bir defa, İl içi ve dışı birer İnternet haber sitesinde bir defa ve Belediye ilan panosu ile Belediye internet sitesi
|2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "AÇIK TEKLİF USULÜ"
|18/12/2024
14:15
- İhalenin Yapılacağı Yer : Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20, Kat:8 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
İhale Tarihi ve Saati : 18/12/2024- 14:15 Çarşamba
İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 17/12/2024- 16:00 Salı
- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
- Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınmış ikametgâh belgesi,
- 2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)' deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
- Muhammen bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminat olarak kabul edilecek ve bu şartnamenin 14. Maddesinde belirtilen belgelerden birinin aslı,
- Gaziosmanpaşa Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınmış Tip 1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
- İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
- Yüklenici tarafından atık cam kumbaralarının boşaltılabilmesi için bu işleme uygun bir adet aracın kendisine ait olduğuna, kiralandığına veya tahsis edebileceğine dair belge.
- İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
- İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir,
- İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Yazı İşleri Müdürlüğü (7. Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- İsteklilerin 18/12/2024 Çarşamba günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi Ana Hizmet Binası, 8. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02132626