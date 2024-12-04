GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE DÖKME KARIŞIK(Kağıt, Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ

İlçemizde, İdaremizce toplanan dökme karışık(kağıt, karton, plastik, naylon, cam ve metal) ambalaj atıklarının satışı

12 AY



01/02/2025-31/01/2026

Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Sınırları

4.950.000,00TL

148.500,00TL

İl içi ve dışı yayımlanan birer gazetede bir defa, İl içi ve dışı birer İnternet haber sitesinde bir defa ve Belediye ilan panosu ile Belediye internet sitesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "AÇIK TEKLİF USULÜ"

18/12/2024



14:15