T.C. İstanbul Anadolu 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/126 Esas 18/10/2024 Konu : İLANEN TEBLİGAT HK.Davacı , GAZAL YEŞİLADA ileDavalılar , ALİ EKBER KUDAŞ, ÖMER BARAN KANDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Metin'den olma Naime'den doğma, 10/08/1993 doğumlu, Erzurum Horasan nüfusuna kayıtlı,davalı Ömer Baran Kandemir (TC: 12*****08) aleyhine davacı Gazal Yeşilada tarafından haksız fiil nedeniyle tazminat davası açıldığı, davalılardan şimdilik 10 bin TL maddi - 500 bin TL manevi tazminatın 10.11.2017 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilinin talep edildiği, HMK 127.md. gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevapların ve varsa HMK nın 117.md. gereği ilk itirazların ve DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ, cevap verilmediği taktirde HMK nın 128. md. gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen olayların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu davalı Ömer Baran Kandemir'e ilanen tebliğ olunur.

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