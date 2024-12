Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:07

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Davaya konu taşınmaz Eğitim Mahallesi Abdibey Sokak, No: 7, Kat: 1, Daire: 7 (594 Ada 19 No'lu Parsel) Kadıköy/İstanbul adresindedir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge orta ve üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgede alt yapı tamdır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat+ zemin kat +8 normal katlı +çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Anagayrimenkulün bodrum katında otopark ve ortak alanlar, zemin katında 3 adet daire ve 3 adet dükkan, 8 Normal katın her birinde 4 er adet daire olmak üzere binada toplam 38 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 8. Normal katta yer alan daireler çatı piyeslidir. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmakta olup, Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri ve merdiven ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Yapımında kullanılan malzeme ve işçilik, orta kalitede ve görünümde olan binanın inceleme günü itibariyle yaşamın başladığı görülmüştür.Davaya konu daire nitelikli 7 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 1.Normal katta konumludur. Dava konusu taşınmaz antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 80 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın kapısı açılmadığından içerisine girilememiştir. İçerisine girilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.Tapu Kaydındaki GibidirTapu Kaydındaki Gibidir6.800.000,00 TL680.000,00 TLTaşınmazın, yerinin doğruluğu, Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü" nde edinilen şifahi bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 11.05.2006 tarihi, 21.02.2017 tarih, 29.11.2021 tarih, 20.02.2022 ve 16.03.2023 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı paftasında "Konut Alanı" olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları "İnşaat Nizamı: Ayrık, Hmax: 15 kat, Taks 0,35, Kaks 2,07" şeklindedir.Eğitim Mahallesi, Abdibey Sokak No:7 Kat:1 Daire:7 Kadıköy / İSTANBUL1.417,47 m21950/69000%1Davaya konu taşınmaz Feneryolu Mahallesi Saffet Rona Sokak, No: 17, Kat: 4, Daire: 13 (837 Ada 77 No'lu Parsel) Kadıköy/İstanbul açık posta adresinde konumludur. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür.bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir.Bölge orta ve üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgede alt yapı tamdır. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat+ 4 normal katlı+çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Anagayrimenkulün bodrum katında otopark ve ortak alanlar, zemin katında 3 adet daire, 1. Normal katında 2 adet daire, 2. Normal katında 3 adet daire, 3. Normal katında 3 adet daire, 4. Normal katında çatı kat ile bağlantılı 3 adet daire olmak üzere binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmakta olup, Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri ve merdiven ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Yapımında kullanılan malzeme ve işçilik, orta kalitede ve görünümde olan binanın inceleme günü itibariyle yaşamın başladığı görülmüştür. Davaya konu daire nitelikli 13 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 4.Normal katta konumludur. Dava konusu taşınmaz 4.normal katta antre, salon, oda, mutfak, banyo ve balkon, çatı katta antre, 2 oda ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık 90 m2(4.NK: 55 m2, ÇK: 35 m2) kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın normal katında antre, salon ve mutfak hacimlerinin görülmesine izin verilmiştir. Bu sebeple daire içerisindeki iç detay özellikli hakkında detaylı bilgilere sahip olunamamıştır. Tarafımıza gösterilen salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı,tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfağın zeminleri seramik, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.Tapu Kaydındaki GibidirTapu Kaydındaki Gibidir9.500.000,00 TL950.000,00 TLTaşınmazın, yerinin doğruluğu, Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı Üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü" nde edinilen şifahi bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 11.05.2006 tarihi, 21.02.2017 tarih, 29.11.2021 tarih, 20.02.2022 ve 16.03.2023 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı paftasında "Konut Alanı" olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları İnşaat Nizamı: Ayrık, Hmax: 15 kat, Taks 0,35, Kaks 2,07" şeklindedir.Feneryolu Mahallesi, Saffet Rona Sokak No:17 Kat:4Daire:13 Kadıköy / İSTANBUL610,75 m21216/15200%1

29/11/2024 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02133186