Örnek No:55*

T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 11:27

Ayrıntılı bilgilereadresi üzerindenile erişim sağlanabilir.Rize İl, Merkez İlçe, ASMALIK Mahalle/Köy, 142 Ada, 262 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz Kendirli Belediyesi sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmakta, meskûn mahalde olduğundan arsa vasfındadır.Parsel tapuda 2.286,63m2 yüzölçümünde tarla vasfında kayıtlıdır.Taşınmaz konum olarak ilmerkeze yaklaşık 26,40 km mesafede, Yıldırım Beyazıt Cadde yoluna cepheli olup ulaşım problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz zemini %20-25 eğimli olup sağlam zemin yapısına sahiptir. İmar planı dışında kalmaktadır. Çevresinde müstakil konutlar çay bahçesi ve çay alım yeri bulunmaktadır. Taşınmaz şehrin gelişmemiş kısmında yer almaktadır.Yukarıda mevkii ve diğer bütün özellikleri belirtilen taşınmazın 10.07.2024 keşif tarihi itibari ile birim metrekare değeri 1.000,00 TL/m² olarak takdir ve tespit edilmiştir.Parsel üzerinde zemin kattan oluşan yapı bulunmaktadır. Çay alım yeri olarak yapılmış ve kullanılmaktadır. Bu bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre II. Sınıf B Grubu Yapılara benzerdir. Güncel tarihli birim yapı değeri 5.250,00 TL/m2 dir. Binanın ömrü, kullanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında % 30 oranında yıpranma payı ve eksiklik bulunmaktadır.Keşif esnasında yapmış olduğumuz gözlemlerde 142 ada 262 parselin zemininde yaklaşık 1.878,26 m2?sinin kapama çay bahçesi vasfında olduğu tespit edilmiştir. Tarafımızca yapılan hesaplamalara göre çay ocaklarının değeri 1.878,26 x 69,93 = 131.346,72 TL olarak hesaplanmıştır.2.286,63 m2Kaydında.3.918.736,47 TL%10

22/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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