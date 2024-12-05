İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/401 Esas sayılı dosyasında davalı Gülferi UYSAL'ın yapılan araştırmalar neticesinde tebliğe elverişli adresi tespit edilmediğinden, gerekçeli kararın ilanen yapılmasına karar verildiğinden, İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 21/05/2024 tarihli 2023/401 esas ve 2024/399 k. Sayılı ilamıyla;

1-Açılan davanın KISMEN KABULÜ İLE;

-Davalılar Selim Yılmaz, Nezihe Yılmaz, Nedret Özkan, Necla Turhan, Necdet Yılmaz,Kadriye Yılmazer, Gürkan Yılmaz, Gökhan Yılmaz aleyhine açılan davanın USULDEN REDDİNE,

-Davalılar Mehtap Veziroğlu, Mehmet Güner, Sevtap Güner, Betül Güner Kılıç, İbrahim Barış Yıldırım, Mehmet Uysal, Burçin Kumaş, Cemal Ekici, Firdevs Çolak, Gülferi Uysal, Hakan Duman, Halime Güngör Özcan, Hatice Çelikli, İftade Bender, Mustafa Duman, Neslihan Ünlü, Nihal Ay, Özlem Gündoğan, Resmigül Ören, Reyhan Ekici, Vildan Yakacık, Şakir Ufuk Şahiner aleyhine açılan DAVANIN KABULÜ ile;

4-İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Hüseyinli Mahallesi, 66 parsel sayılı taşınmazın harita mühendisi Melih Subaşı tarafından hazırlanan 21.02.2018 uyap kayıt tarihli bilirkişi raporunda B harfi olarak gösterilen 733,31 m2'lik kısmından 3 nolu bentte adı geçen davalıların tapu kaydındaki hisseleri oranında yol olması nedeniyle tapu sicilinden TERKİNİNE" karar verildiği, verilen karara karşı iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu davalı Gülferi UYSAL'a ilanen tebliğ olunur.

Mahkememizin 21/05/2024 tarihli 2023/401 esas ve 2024/399 sayılı kararını davacı vekili 04/07/2024 tarihli dilekçesiyle istinaf kanun yoluna başvurduğu hususu davalı Gülferi UYSAL'a ilanen tebliğ olunur.

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