T.C. İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2022/148 Esas 20/11/2024

Konu : İLAN

İLAN

Davacı TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı YALÇIN TÜRKOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan satıcının açtığı itirazın iptali davası nedeniyle;

Davacı vekili 22/03/2022 tarihinde ibraz ettiği dava dilekçesinde;

Müvekkili banka ile davalı borçlu arasında akdedilen Banka Kartı ve Kredi Kartı Sözleşmesi'ne istinaden **** ****4**4 5142 nolu kredi kartı, ***19872 KMH hesabı ve İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi'ne istinaden de ***22338 no.lu ihtiyaç kredisi kullandırıldığını, ancak kullandırılan Kredi Kartı borcu, KMH hesabı ve Tüketici kredisi borcunun zamanında ödenmediğini, 23.06.2021 Tarihinde sözleşme adresine borçluya ihtarname gönderildiğini, hesabın kat edildiğini, davalı borçlunun söz konusu ihtiyaç kredisi borcunu zamanında ödememesi üzerine İstanbul 22. icra Müdürlüğü 2021/27680 Esas ile ilamsız icra takibi başlatıldığını, borçlunun icra takibindeki borca, faiz oranlarına ve işlemiş, işleyecek faize süresi içerisinde itiraz ettiğini, yine davalı borçlunun kredi kartı borcunu ve KMH borcunu zamanında ödememesi üzerine İstanbul 25. İcra Müdürlüğünün 2021/22700 Esas ilamsız icra takibi başlatılmış olduğunu, borçlunun icra takibindeki borca, faiz oranlarına ve işlemiş, işleyecek faize süresi içerisinde itiraz ettiğini, işbu itirazın iptali davasını açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulduğunu, ancak anlaşamanın sağlanamadığını, davalı borçlunun itirazının haksız ve dayanaksız olduğunu, borçlunun kredi kartı kaynaklı yapmış olduğu harcamaların kredi kartı ekstresi ve kredi geri ödeme planında açıkça görüldüğünü, yine davalı borçlunun kullanmış olduğu ihtiyaç kredisine ilişkin sözleşme ve kredi geri ödeme planının dosyaya sunulduğunu, davalı borçlunun itiraz dilekçesinde borcu ödediğine dair dilekçe sunmadığını, İİK 67. Maddesi gereği takip talebine itiraz eden alacaklının itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak genel hükümler çerçevesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebileceğini, davalının itirazda bulunması sebebiyle işbu itirazın iptali davası açma gereğinin doğduğunu beyan ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davalı borçlunun borca ilişkin itirazının iptali ile İstanbul 22. İcra Müdürlüğünün 2021/27680 Esas ve İstanbul 25. İcra Müdürlüğünün 2021/22700 Esas sayılı takiplerin kaldığı yerden devamına, asıl alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş olup; Davalı YALÇIN TÜRKOĞLU'nun açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davalı YALÇIN TÜRKOĞLU'na ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren davalının 2 hafta içinde Mahkememize cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği, aksi taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, ayrıca dosyanın duruşmasının 26/12/2024 günü saat 11:50'ye bırakıldığı hususları davalı YALÇIN TÜRKOĞLU'na ilanen tebliğ olunur.

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