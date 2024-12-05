T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/424 Esas

Mahkememizde görülen Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Muris Güney Pehlivanoğlu (T.C NO:48559280214)'na ait İstanbul 2. Noterliği'nin 26/04/1979 tarih 12532 yevmiye nolu vasiyetnamesinde murisin "Terekenin tamamı için Darüşşafaka Cemiyetini mirasçım nasp ve tayin ediyorum. Böylece vefatımda terekeden çıkacak menkul ve gayrimenkul mallar, para, mevduat, esham, tahvilat, mücevherat, hak ve alacak ile diğer kıymetler Darüşşafaka Cemiyetine ait olacaktır." şeklinde tasarrufta bulunduğu anlaşıldı.

Muris Güney Pehlivanoğlu'nun mirasçısı, İsamil ve Raciye'den olma, 12/03/1906 doğumlu, 10112560736 T.C kimlik numaralı Cemile'nin adresi tespit edilemediğinden, vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/05/2025 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02134786