Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 06.12.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 00:50

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


2024/131 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/131 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mah, Ayvalık Mevkii,1074 Ada, 119Parsel Arsa Vasfında Taşınmaz.
Yüzölçümü : 48,09 m2
Kıymeti : 1.106.070,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 11:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 11:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 11:48
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mah, Ayvalık Mevkii, 1074 Ada, 120Parsel Arsa Vasfında Taşınmaz.
Yüzölçümü : 92,73 m2
Kıymeti : 2.132.790,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 12:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 12:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 12:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 12:09

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02134778

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T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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