T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2024/131 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 11:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 11:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 11:48

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 12:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 12:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 12:09

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mah, Ayvalık Mevkii,1074 Ada, 119Parsel Arsa Vasfında Taşınmaz.Yüzölçümü : 48,09 m2Kıymeti : 1.106.070,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mah, Ayvalık Mevkii, 1074 Ada, 120Parsel Arsa Vasfında Taşınmaz.Yüzölçümü : 92,73 m2Kıymeti : 2.132.790,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02134778