Giriş Tarihi: 06.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 00:50
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/131 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
2024/131 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 11:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 11:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 11:48
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 12:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 12:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 12:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 12:09
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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