T.C.

İZMİR

4. ÇOCUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/238 Esas

Karar No : 2024/466

İLAN

4.ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 11.11.2024 tarihli2024/238esas 2024/466 karar sayılı kararı ile5237 sayılı TCK nın 141/1 maddesi uyarınca hırsızlık suçundan suça sürüklenen çocuk Müslüm Keklik hakkında1 Yıl Hapis cezası verilmiştir.

Ssç müdafii Av. Yağmur İşlek' in 02/12/2024 tarihli mahkememize ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; " İzmir 4. Çocuk Mahkemesi'nin 2024/238 Esas ve 2024/466 Karar Sayılı Gerekçeli Kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan, müvekkil SSÇ Müslüm Keklik hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde ortadan kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak müvekkil hakkında BERAATİNE karar verilmesini" talep etmiştir.

Müşteki Benan Saud Farhan Sowaıdan Almasaed 'e iş bu mahkememiz gerekçeli kararının ve yine mahkememize ibraz edilen istinaf dilekçesinin müştekiye ait adres bilgilerinin olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden;

Müşteki Benan Saud Farhan Sowaıdan Almasaed'e anılan kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulundukları yerdeki Çocuk Mahkemesine (Asliye Ceza Mahkemesine) verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe verilerek İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği, yasal süreleri içerisinde yasal yollara başvurulmaması halinde kararın kesinleştirilip infaza verileceği hususunun ihtarı ile;

7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28,29,30 ve 31 maddeleri gereğince , Türkiye geneli 50,000 altı gazetede ve Genel İnternet Haber sitesi ilan yolu ile tebliğine, kararın ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, ilanın bir örneğinin kararla birlikte Adliye Divanhanesine asılmasına ilanen tebliğ olunur.