İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1-Satışı yapılacak gayrimenkulün idari adresi; Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Maslak 1453 Sitesi, T4 Blok, No: 1U, BB: 159, Sarıyer/ İstanbul adresindedir.

2-Gayrimenkul Sarıyer Tapu Müdürlüğünde, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mahallesi, 10622 Ada, 183.484,18 m² Yüzölçümlü Parsel 2'deki, "37 Adet Betonarme Bina Ve Arsası" Ana Gayrimenkul Nitelikli Taşınmazda Kain 110/800186 arsa paylı, T4 Blok, 159 Bağımsız Bölüm Numaralı "Ofis Ve İşyeri"Nitelikli Taşınmazın Tapu Bilgileri "Taşınmazın Tapu Kayıtları" Bölümünde belirtilmiştir. İmar Durumu; Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel; 27.02.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Sariyer İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Plani'nda, "Ticaret + Turizm + Konut" alanında kalmaktadır. Plan Notları; Özel Hükümler; B. 1 Ticaret+Turizm+Konut Alanı Maddesi'nde: "I. Vaziyet Planında gösterilen yapılarin fonksiyonlari Ticaret + Turizm + Konut olup meveut kontur ve gabariler korunacaktir.2. Vaziyet planinda TICTK alanı sınırları içerisinde gösterilen; yol ve peyzaj alanları terke konu edilmeyecek olup, fonksiyonun kendi iç düzenlemesidir.3.Ticaret+ Turizm+Konut alanında planda gösterilen kitle nizamina, plan hükümlerinde yapı kitleleri başlığı altında verilen ölçüleri ile yapı yüksekliğine (yençok) ve 25.08.2016 tarihli mimari ruhsat projesine göre uygulama yapılacaktır.4.Bu alanda toplam inşaat alanının maksimum %30 'unun bagımsız ticari birimler ve maksimum % 15' inin turizm birimleri olarak kullanilmasina izin verilebilir. Turizm birimlerinde turizm fonksiyonunun destekleyici ticari birimler yapilabilir. Bu ticari birimler içerisinde, iş merkezi, ofis, büro, dükkan alıveriş merkezleri, çok katlı mağaza, çarşı, sinema, tiyatro, sergi salonları, moda merkezi, restoran, kafe, bar, lokanta, gazino gibi yeme içme üniteleri, yönetim binaları, banka ve finans kurumları yer alabilir. turizm birimlerinde ise otel, motel, konaklama tesisleri, turizmi destekleyici ofis, büro, dükkan vb. fonksiyoniar yer alabilir.5.Bu alanda, Cumhurbaşkanı karari ile kesinleşerek resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren teknoloji geliştirme bölgeleri yer alabilir. Bu alanlarda 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ile teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama yönetmeliği hükümleri geçerlidir." denilmektedir. Sarıyer Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinde taşınmazın dosyası incelenmiştir. Taşınmazların içinde yer aldığı; T4 Blok için; 02.03.2012 tarih 1-28 sayı ile Yeni Yapı Ruhsatı, 25.08.2016 tarih, 66/27 sayı ile Tadilat Ruhsatı ve 22.01.2018 tarih, 06 sayı ile Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) düzenlenmiştir. 5/A yapı sınıfında, 16 kat yol seviyesi altında, 1 kat yol seviyesi üzerinde olmak üzere 17 Katlı binada 256 adet ofis ve işyeri için ortak alanları ile beraber toplam 48.561,87 m² kapalı alana sahiptir.

3-Satışa çıkarılan gayrimenkule 12.000.000,00-TL (On İki milyon TL)(KDV Hariç) olarak takdir edilmiştir. (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Harcı alıcıya aittir.)

4-Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 900.000,00-TL (Dokuz Yüz Bin TL) teminat yatırması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun' un 10. maddesinin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir."kabul edilecektir.

5-Gayrimenkulün birinci ihalesi 25.12.2024 tarihinde saat 13:30'da açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı, Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Boğaziçi kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü' nden alabileceklerdir.

7-İhaleye giriş teminatının ihale saatinden önce vergi dairesi veznesine yatırılması gerekmektedir. Teminat ödemesi yapılırken, ödeme yapanın Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdindeki emanet hesabına yatırılacağı belirtilmelidir) Karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) aynı saate kadar İstanbul Defterdarlığı/Tahsilat Müdürlüğü Satış Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir.

8-Gayrimenkulün satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masraflarını karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra aynı mahalde 02.01.2025 gün ve saatte (13:30'da) tekrar 2.artırana ihale edilecektir.

9-Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır. BİLGİLER: Gayrimenkul üzerinde alacaklı vergi dairesi haczinden önce haciz yoktur.

10-İhale Bedeli,Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi(%20), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

11-Pey ipotekli borç dikkate alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

12-Gayrimenkul arttırma sonunda 3 (üç) defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli Gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75' i olan 9.000.000,00-TL yi bulmak zorundadır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

13-Arttırma 12 nci madde de yazılı miktar elde edilemediği takdirde en çok arttırma taahhüdü baki kalmak kaydıyla arttırma 7 (yedi) gün daha uzatılır. 7. günü aynı saatte Gayrimenkul en çok arttıran ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanı alacakları ile birlikte masraflarını da aşması lazımdır. Aşmazsa satış yapılamaz.

14- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir.

İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur.

Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir.

Bu madde ile 86'ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar A.A.T.U.H.K.' a göre tahsil dairesince tahsil edilir.

15-Borçlu ihale saatinden önce vergi borcunun tamamını ödediği takdirde Gayrimenkulün satışından vazgeçilir.

16-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı olan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden (Tel:0212 453 8200-Dahili:8634-35) bilgi edinebilir.