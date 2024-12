İLAN

Sayı: 2024/7 esas

T.C.

İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , MERT CAN ŞİMŞEK tarafından Davalı , CEVAT PHİLİP OGUR ile birlikte aleyhinize açılan, mahkememizin 2024/7 Esas sayılı dosyasında görülen Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili; 28.05.2022 tarihinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazasında müvekkil Mert Can ŞİMŞEK'in yaralanması sebebiyle; 200.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek değişik oranlarda yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsili ile davacı müvekkile ödenmesine, dava konusu aracı ve adına kayıtlı malvarlığını 3. kişilere devri söz konusu olabileceğinden, davalı Mustafa OGUR adına kayıtlı olması halinde 35 NL 471 plaka sayılı araç üzerine ve UYAP kanalıyla tespit edilecek davalı adına kayıtlı taşınmaz, taşınırlar, kıymetli evrak, tüm hak ve alacakları üzerine dava sonucunda verilecek kararın kesinleşmesine kadar geçecek sürede 3. kişilere devrinin engellenmesi amacıyla uygun görülecek şekilde ihtiyati haciz kararı verilmesini ve kayıtlarına şerh edilmesini, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce 19/09/2024 tarihli duruşmada verilen ara kararın tebliğine karar verilmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

23/01/2025 günü saat 11:00'de yapılacak olan, Tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde HMK'nın 150/1 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, duruşmaya gelen karşı tarafın talep edilmesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceğiniz (HMK'nın 150/2. Maddesi) hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 19/11/2024

DAVALI : CEVAT PHİLİP OGUR - 53842135102

Bostanlı Mah. Cemal Gürsel Cad. No:494 İç Kapı No:5 Karşıyaka/ İZMİR

İZMİR ili, MERKEZ ilçesi, SOĞUKKUYU mah/köy, 22 Cilt, 360 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve CHRİSTİNE JUNE oğlu/kızı, 09/02/1982 doğumlu,