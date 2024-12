T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/225

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 3014 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ADALET ŞAHİN, ADAVİYE ŞİMŞİT, ADİL CENGİZ, AYHAN DEMİRTAŞ, BURHAN DEMİRTAŞ, GÜLHAN KAYMAZ, HAVANA ÇELİK, METİN KAYMAZ, ÖZKAN CENGİZ, PERİHAN ŞEN, SUNA İNEL, ŞEREF KAYMAZ, TÜRKAN KAYMAZ

ESAS NO : 2024/226

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1196 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET AKSU, AYSEL ŞENSES, AYŞE GÖREN, BARBAROS AKSU, DUDU ÇANOĞLU, HASAN KAYAN, İDİRİS AKSU, NURGÜL TUNÇ, OSMAN YAKABASAN, REYHAN YAKABASAN, SELAHATTİN AKSU, ŞEVKET KAYAN

ESAS NO : 2024/227

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1006 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AYNUR YANÇ, EMSAL BAYBECE, ESME YANÇ, KADİFE YANÇ, MURAT YANÇ, NİHAT YANÇ, RAFET YANÇ, ŞAHİN YANÇ

ESAS NO : 2024/228

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1085 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : RIZA GÖKOĞLAN

ESAS NO : 2024/229

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1104 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : YILMAZ ÇALLI

ESAS NO : 2024/230

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1004 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : BAYRAM ÇELİKER, HAKKI CİLLİ, KAMİLE KUZU, MUALLA TÜRKEN, OSMAN ÇELİKER, SERNAZ ÇELİKER, SULTAN KORKMAZ

ESAS NO : 2024/231

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 899 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : FAKRİYE AY

ESAS NO : 2024/232

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 715 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : EMSAL BAYBECE

ESAS NO : 2024/233

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 681 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİ ÇELİK, AYFER AKYOL, EROL ÇELİK, EYLEM ACAR, HATİCE ÇELİK, KAZIM ÇELİK, SERKAN ÇELİK

ESAS NO : 2024/234

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 680 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MÜNEVVER KARAOĞLAN

Kamulaştırmayı yapan idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yukarıda yazılı malikleri ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır.

İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Yeşilova Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur 15.11.2024

