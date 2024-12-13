Giriş Tarihi: 14.12.2024 00:00
T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/225
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 3014 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ADALET ŞAHİN, ADAVİYE ŞİMŞİT, ADİL CENGİZ, AYHAN DEMİRTAŞ, BURHAN DEMİRTAŞ, GÜLHAN KAYMAZ, HAVANA ÇELİK, METİN KAYMAZ, ÖZKAN CENGİZ, PERİHAN ŞEN, SUNA İNEL, ŞEREF KAYMAZ, TÜRKAN KAYMAZ
ESAS NO : 2024/226
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1196 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET AKSU, AYSEL ŞENSES, AYŞE GÖREN, BARBAROS AKSU, DUDU ÇANOĞLU, HASAN KAYAN, İDİRİS AKSU, NURGÜL TUNÇ, OSMAN YAKABASAN, REYHAN YAKABASAN, SELAHATTİN AKSU, ŞEVKET KAYAN
ESAS NO : 2024/227
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1006 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AYNUR YANÇ, EMSAL BAYBECE, ESME YANÇ, KADİFE YANÇ, MURAT YANÇ, NİHAT YANÇ, RAFET YANÇ, ŞAHİN YANÇ
ESAS NO : 2024/228
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1085 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : RIZA GÖKOĞLAN
ESAS NO : 2024/229
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1104 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : YILMAZ ÇALLI
ESAS NO : 2024/230
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 1004 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : BAYRAM ÇELİKER, HAKKI CİLLİ, KAMİLE KUZU, MUALLA TÜRKEN, OSMAN ÇELİKER, SERNAZ ÇELİKER, SULTAN KORKMAZ
ESAS NO : 2024/231
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 899 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : FAKRİYE AY
ESAS NO : 2024/232
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 715 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : EMSAL BAYBECE
ESAS NO : 2024/233
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 681 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİ ÇELİK, AYFER AKYOL, EROL ÇELİK, EYLEM ACAR, HATİCE ÇELİK, KAZIM ÇELİK, SERKAN ÇELİK
ESAS NO : 2024/234
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 680 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MÜNEVVER KARAOĞLAN
Kamulaştırmayı yapan idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yukarıda yazılı malikleri ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır.
İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Yeşilova Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur 15.11.2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02139129