T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/74 Esas

KARAR NO : 2023/601

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında müşteki olup, Ahmad ve Ghada oğlu, 1991 doğumlu, HAITHAM AHMAD ABASS NIMER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi edilememiştir.

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanık Kadir Karakaş'ın eylemine uyan TCK 142/2-b, 168/2 maddeleri uyarınca 3 yıl hapis, TCK'nun 53 maddesinde sayılan hak ve yetkiler ile "c" fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden kendi altsoyu dışında kalan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/2. maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanması anına kadar, TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hak ve yetkilerden kendi altsoyu olan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiş, sanığın istinaf dilekçesinde tüm dosyada suçu kabul etmediğini istinaf ettiği kararın bozularak iadesini talep etmiş olup, hükmün ve istinaf dilekçesinin,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.12.2024