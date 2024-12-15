MERAM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



Konya ili Meram İlçesi Aydoğdu mahallesi 41111 ada 2 parselde 3245/2255677 hisse elbirliği halinde Ayşe ÇAKMAK,Osman GÜMÜŞTAŞ, Hatice GÜMÜŞTAŞ, 1622/2255677 elbirliği halinde Osman GÜMÜŞTAŞ, Hatice GÜMÜŞTAŞ, 1622/2255677 elbirliği halinde Osman GÜMÜŞTAŞ, Hatice GÜMÜŞTAŞ adına kayıtlı iken; Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 24/05/2000 tarih 2000/668 Esas-2000/631 Karar, Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 08/10/1998 tarih 1998/1379 Esas-1998/1217 Karar, Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 04/09/2000 tarih 2000/1159 Esas-2000/1017 Karar sayılı veraset belgelerine istinaden Hatice GÜMÜŞTAŞ isimli mirasçının payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar, 16/12/2024 Pazartesi günü, saat 08:00 den itibaren 02/12/2024 Perşembe günü, saat:17:00'a kadar Anılan Kanun hükmüne göre, paylı mülkiyet halinde intikal işleminin yapılmasına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi işlemi yapılacak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Hatice GÜMÜŞTAŞ'a ilanen tebliğ olunur.