T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/546 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen Mahallesi

ADA NO : 174

PARSEL NO : 11

MALİKİN ADI VE SOYADI:1-ABDULKADİR TEPE

2- ABDULLAH ÇELİK

3- ARİF ÇARPIŞANTÜRK

4- BEKİR ERDOĞU

5- BİRGÜL ÖZAY

6- BURCU DOĞAN

7- CEMİLE KOÇ

8- CENGİZ KASAP

9- DOĞA ÇARPIŞANTÜRK

10- EMRULLAH AR

11- EMRULLAH KAYA

12- FATMA ÇARPIŞANTÜRK

13- FUAT YURĞA

14- HAKAN KASAP

15- HAYRİYE KAYA

16- MEHMET TEPE

17- MEHMET ALİ ÖZELÇİ

18- MEHMET EMİN TEPE

19- MEMDUHA SARI

20- MERAL CAN

21- MUHAMMET TARIK ERKAN YILDIZ

22- MURAT YILDIRIM-62032324776

23- MUSA GENÇ-49600617294

24- MÜSEBBİYE KATIRCI

25- NEŞE İÇSEZGİ-19373624768

26- NURAY YEŞİLKAYA-22264913278

27- NURCAN İLBEYİ-39772265270

28- NURİ AKSÜLLÜ-44788579136

29- OSMAN AYDEMİR

30- RABİA UYSAL

31- RAMAZAN KESMEN

32- SADIK DURMAZ

33- SALİH ÇARPIŞANTÜRK

34- SELÇUK KASAP

35- SERHAT DOĞAN

36- SULTAN NİĞDELİOĞLU

37- TAYBE YILDIZ-60163256324

38- TUĞBA SEVİNÇ

39- ÜMİT ATAŞ

40- VEDAT DOĞAN

41- YUSUF BAY

42- ZAFER BAYINDIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/546 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 30/01/2025 günü saat 10:23'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.