Giriş Tarihi: 19.12.2024 00:00
T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/546 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Seymen Mahallesi
ADA NO : 174
PARSEL NO : 11
MALİKİN ADI VE SOYADI:1-ABDULKADİR TEPE
2- ABDULLAH ÇELİK
3- ARİF ÇARPIŞANTÜRK
4- BEKİR ERDOĞU
5- BİRGÜL ÖZAY
6- BURCU DOĞAN
7- CEMİLE KOÇ
8- CENGİZ KASAP
9- DOĞA ÇARPIŞANTÜRK
10- EMRULLAH AR
11- EMRULLAH KAYA
12- FATMA ÇARPIŞANTÜRK
13- FUAT YURĞA
14- HAKAN KASAP
15- HAYRİYE KAYA
16- MEHMET TEPE
17- MEHMET ALİ ÖZELÇİ
18- MEHMET EMİN TEPE
19- MEMDUHA SARI
20- MERAL CAN
21- MUHAMMET TARIK ERKAN YILDIZ
22- MURAT YILDIRIM-62032324776
23- MUSA GENÇ-49600617294
24- MÜSEBBİYE KATIRCI
25- NEŞE İÇSEZGİ-19373624768
26- NURAY YEŞİLKAYA-22264913278
27- NURCAN İLBEYİ-39772265270
28- NURİ AKSÜLLÜ-44788579136
29- OSMAN AYDEMİR
30- RABİA UYSAL
31- RAMAZAN KESMEN
32- SADIK DURMAZ
33- SALİH ÇARPIŞANTÜRK
34- SELÇUK KASAP
35- SERHAT DOĞAN
36- SULTAN NİĞDELİOĞLU
37- TAYBE YILDIZ-60163256324
38- TUĞBA SEVİNÇ
39- ÜMİT ATAŞ
40- VEDAT DOĞAN
41- YUSUF BAY
42- ZAFER BAYINDIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/546 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 30/01/2025 günü saat 10:23'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02141474