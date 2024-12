T.C. SİLİVRİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/888 Esas

KARAR NO : 2024/577

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile birleştirmeye konu 15/08/2023 tarihli eylem yönünden BERAATİNE, 19.08.2023 tarihli eylemi yönünden 292/1, 292/1 maddesi gereğince 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Necat ve Şahsine oğlu, 16/12/1992 doğumlu, İstanbul, Silivri,mah/köy nüfusuna kayıtlı HAKAN NÖM tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 in üzerinde yurt genelinde yayın yapan gazetedeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.12.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02143533