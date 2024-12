İLAN

ALİAĞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ileDavalılar, Abdullah BAŞARAN, Asuman GÖMEÇ, Aysun KURTARAN, Ayşe DÖNMEZ, Bekir OLCAY, Bekir SULAK, Ceyhun OLCAY, Ekrem BAŞARAN, Elif İNAT, Emine KANDEMİR, Emine YILDIRIM, Engin BAŞARAN, Erol YAPICI, Fatma DİKGÖZ, Fatma KARTAL, Fatma SULAK, Fatma USLU, Fatma YAPICI, Firdevsiye SULAK, Gönül YILDIRIM, Gülsüm DÖNMEZ, Gülsüm YAĞCIÖNÜ, Gülşen DİKGÖZ, Gülten ÖZDAVA, Güngör ERSOY, İbrahim BAŞARAN, İdris YAPICI, Kadriye KARAKUŞ, Mehmet İNAT, Mehmet SULAK, Memnuniye DİKİCİ, Meryem İNCE, Muammer SULAK, Muammer YAPICI, Nihal KALINLI, Olcay İNCE, Ozan Şerif BAŞARAN, Saniye KAPLAN, Selahaddin SULAK, Seval İNCE, Sevim DİKİCİ, Sibel İNCE, Sultan BAĞÖNÜ, Sultan BAŞARAN, Süleyman BAŞARAN, Süleyman BAŞARAN, Süleyman BAŞARAN, Süleyman BAŞARAN, Şerife YAĞCIÖNÜ, Şükran TURHAN, Zehra SARMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dosya No: İl: İlçe: Mah./Köy :Mevkii: Ada: Parsel No: Daimi irtifak alanı:

2024/250 İzmir Aliağa Kalabak ---------- 149 10 3.305,69m²

Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;

A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi aleyhine yöneltileceği,

D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur.25/12/2024