ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI

MARMARA KENTSEL DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Sayın Cafer YAVUZ;

İstanbul ili, Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan uygulama alanında hak sahibi olduğunuz, 12596 ada 484 parsel (eski 373, 374, 375, 376, 447, 448, 449, 450) sayılı taşınmaz üzerinde yapımı tamamlanan proje alanında adınıza isabet eden gayrimenkulün/gayrimenkullerin devir sözleşmesi imzalanarak tarafınıza teslim edilebilmesi için düzenlenen tebligatın tarafınıza yapılamaması sebebiyle Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olduğunuz uygulama alanında yapım süreci tamamlanmış olup mezkur Kanunun 6/A maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tarafınıza isabet eden gayrimenkulün/gayrimenkullerin devir sözleşmesi imzalanarak tarafınıza teslim edilebilmesi için işbu ilanın yayınlanmasına müteakip 7'nci (yedi) gün itibarıyla tebliğ edilmiş sayılacak olup 30 (otuz) gün içerisinde Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne (Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:34 Üsküdar/İstanbul) başvuru yaparak tarafınıza isabet eden gayrimenkulün/gayrimenkullerin teslim alınması, tarafınıza isabet eden gayrimenkulün/gayrimenkullerin teslim alınmaması durumunda 6306 sayılı Kanun gereğince gayrimenkul/gayrimenkuller üzerinde hakkınızın sona ereceği ve dönüşümden önceki taşınmazınızın değerinin güncellenerek adınıza açılacak vadeli hesaba yatırılacağı hususunda;

İlanen tebliğ olunur.