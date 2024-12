T.C

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI



Kocaeli İli Çayırova Belediye Başkanlığından:



1-Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle yapılacaktır.

Sıra No Adresi Ada No Parsel No Toplam Alan ( m²) Cinsi Mülkiyeti / İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Şartname Satış Bedeli Geçici Teminatı 1 Akse Mahallesi, 479/1.Sokak 501 5 1.984,17 Arsa Tam / Konut Alanı 5(beş) kat Kaks:1,50 13/01/2025 14:00 33.730.890,00 TL 750,00 ₺ 1.011.926,70 TL

2- Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim, tapu harcı vb. masraflar alıcıya aittir. Damga vergisi (binde 5.69) tahsil edilecektir.

3- 18/01/2017 tarih 6770 sayılı kanunun 8. Maddesi ile değiştirilen 3065 sayılı KDV kanununun 17/4-p maddesi gereğince KDV alınmayacaktır.

4- Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.

5- İhale dosyasını Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 13/01/2025 ihale tarihi günü, saat 12.30'dan önce vermeleri gerekmektedir.

6- İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;



Şirketlerin; Şahıslar;

a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak) a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)

b) İmza sirküleri b) İmza Beyannamesi

c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi

d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak) d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)

e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge

f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bünyamin ÇİFTÇİ

Belediye Başkanı