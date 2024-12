T.C. GÖKSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesine bağlı esas no, köyü, parsel numaraları, malikleri/varisleri ile daimi ve geçici irtifak hakkı yazılı bulunan taşınmazların davacı BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliiçin mahkememizde dava açılmıştır. 1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve aşağıda liste halinde verilen taşınmazların BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.2-İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 4.maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,

4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası GÖKSUN şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Aşağıda esas numaraları yazılı dosyaların duruşması 07/02/2025 günü saat 09:00'tentibaren Göksun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacağı,

7-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği hususları ilan olunur. 11/12/2024

2024/296 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/64 No.lu parselin, 722.69 m2 Daimi İrtifak, 362.42 m2 Geçici İrtifak, Malik:Şükrü Kıraç,

2024/297 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/60 No.lu parselin, 401.46 m2 Daimi İrtifak, 151.18 m2 Geçici İrtifak, Malik:Suat Bolat,

2024/298 Esas, Kanlıkavak Köyü, 138/40 No.lu parselin, 235.26 m2 Daimi İrtifak, 76.9 m2 Geçici İrtifak ile Kanlıkavak Köyü, 138/42 No.lu parselin, 147.42 m2 Daimi İrtifak, 54.77 m2 Geçici İrtifak,, Malik:Durmuş Ayar, Elif Ayar, Selver Ayar, Sultan Ayar,

2024/299 Esas, Karaahmet Köyü, 119/39 No.lu parselin, 578.02 m2 Daimi İrtifak, 221.64 m2 Geçici İrt. Malik:Abdülmecit Uysal, Canan Uysal, Canset Bozkurt, Çetin Uysal, Selahittin Uysal, Turhan Uysal

2024/300 Esas, Karaahmet Köyü, 119/11 No.lu parselin, 487.08 m2 Daimi İrtifak, 162.5 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ziya Özdemir,

2024/301 Esas, Karaahmet Köyü, 119/21 No.lu parselin, 136.74 m2 Daimi İrtifak, 34.39 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aslıhan Sandıkçı, Cumhur Balkaroğlu, Hanımşah Sandıkçı, Murat Şamil Sandıkçı,

2024/302 Esas, Karaahmet Köyü, 119/23 No.lu parselin, 88.73 m2 Daimi İrtifak, 33.56 m2 Geçici İrtifak, Malik:Cengiz Kuş, Fehmi Kuş, Gülsüm Kuş, Saim Kuş,

2024/303 Esas, Karaahmet Köyü, 119/32 No.lu parselin, 368.83 m2 Daimi İrt., 140.94 m2 Geçici İrt., Malik:Bülent Yılmaz, Derya Arslan, Levent Yılmaz, Necip Sandıkcı, Nilgün Akdoğan, Şazen Özmen

2024/304 Esas, Kanlıkavak Köyü, 138/43 No.lu parselin, 186.82 m2 Daimi İrtifak, 69.76 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ümühani Sığırcı,

2024/305 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/27 No.lu parselin, 350 m2 Daimi İrtifak, 182.28 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Demir,

2024/306 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/29 No.lu parselin, 263.52 m2 Daimi İrtifak, 100.33 m2 Geçici İrtifak ile Kanlıkavak Köyü, 150/119 No.lu parselin, 509.26 m2 Daimi İrtifak, 191.33 m2 Geçici İrtifak,, Malik:Esme Kıraç, Gamze Ün, Hacı Kıraç, Hasan Kıraç, Mehmet Kıraç, Sıddık Kıraç, Zübeyde Bolat, Züleyha Ayar,

2024/307 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/39 No.lu parselin, 1298.69 m2 Daimi İrtifak, 481.45 m2 Geçici İrtifak, Malik:Arafa Bolat,

2024/308 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/51 No.lu parselin, 509.11 m2 Daimi İrtifak, 158.88 m2 Geçici İrtifak, Malik:Musa Taş

2024/309 Esas, Yeniyapan Köyü, 181/7 No.lu parselin, 1010 m2 Daimi İrtifak, 333.56 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aysel Topal, Eşe Topal, Hatice Torun , Hülya Ekici, Hürü Çizmecioğlu, Murtaza Topal,

2024/310 Esas, Kanlıkavak Köyü, 148/8 No.lu parselin, 359.39 m2 Daimi İrtifak, 128.01 m2 Geçici İrtifak, Malik:Mustuk Kıraç,

2024/311 Esas, Kanlıkavak Köyü, 149/4 No.lu parselin, 299.6 m2 Daimi İrtifak, 119.53 m2 Geçici İrtifak, Malik:Mustafa Kıraç,

2024/312 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/83 No.lu parselin, 592.98 m2 Daimi İrtifak, 209.98 m2 Geçici İrtifak, Malik:Yusuf Ayar,

2024/313 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/77 No.lu parselin, 793.95 m2 Daimi İrtifak, 302.33 m2 Geçici İrtifak, Malik:Abdulkadir Kıraç, Mustafa Kıraç,

2024/314 Esas, Yantepe Köyü, 175/1 No.lu parselin, 967.81 m2 Daimi İrtifak, 384.99 m2 Geçici İrtifak, Malik:Gül Yiğit, Hayri Yiğit, Muzaffer Yiğit,

2024/315 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/123 No.lu parselin, 328.86 m2 Daimi İrtifak, 128.38 m2 Geçici İrtifak, Malik:Mehmet Öğüt,

2024/316 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/118 No.lu parselin, 667.98 m2 Daimi İrtifak, 253.73 m2 Geçici İrtifak, Malik:Kahriman Demir,

2024/317 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/111 No.lu parselin, 329.21 m2 Daimi İrtifak, 99.18 m2 Geçici İrtifak, Malik:Murtaza Kıraç,

2024/318 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/100 No.lu parselin, 271.17 m2 Daimi İrtifak, 101.45 m2 Geçici İrtifak ile Kanlıkavak Köyü, 150/110 No.lu parselin, 349.39 m2 Daimi İrtifak, 129.34 m2 Geçici İrtifak,Malik:Arafa Ayar,

2024/319 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/95 No.lu parselin, 664.46 m2 Daimi İrtifak, 248.49 m2 Geçici İrtifak ile Kanlıkavak Köyü, 150/96 No.lu parselin, 129.77 m2 Daimi İrtifak, 66.55 m2 Geçici İrtifak, Malik:Bilal Ayar,

2024/320 Esas, Yeniyapan Köyü, 181/4 No.lu parselin, 332.18 m2 Daimi İrtifak, 166.89 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hasan Ekici,

2024/321 Esas, Yeniyapan Köyü, 181/3 No.lu parselin, 309.41 m2 Daimi İrtifak, 124.38 m2 Geçici İrtifak, Malik:Naci Sarıaslan,

2024/322 Esas, Yeniyapan Köyü, 181/2 No.lu parselin, 469.2 m2 Daimi İrtifak, 173.22 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ahmet Sarıaslan,

2024/323 Esas, Yeniyapan Köyü, 180/37 No.lu parselin, 966.64 m2 Daimi İrtifak, 374.26 m2 Geçici İrtifak, Malik:Bayram Ali Ekici,

2024/324 Esas, Yeniyapan Köyü, 175/20 No.lu parselin, 505.52 m2 Daimi İrtifak, 157.96 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hakkı Elbistanlı,

2024/325 Esas, Yeniyapan Köyü, 172/22 No.lu parselin, 544.9 m2 Daimi İrtifak, 194.09 m2 Geçici İrtifak, Malik:Zeynep Koca,

2024/326 Esas, Yeniyapan Köyü, 172/12 No.lu parselin, 27.26 m2 Daimi İrtifak, 64.02 m2 Geçici İrtifak, Malik:Akif Gökçe,

2024/327 Esas, Yeniyapan Köyü, 166/2 No.lu parselin, 850.57 m2 Daimi İrtifak, 320.12 m2 Geçici İrtifak, Malik:Durmuş Bağıcı, Meryem Bakıcı, Mustafa Bağıcı,

2024/328 Esas, Yeniyapan Köyü, 166/1 No.lu parselin, 1579.94 m2 Daimi İrtifak, 587.97 m2 Geçici İrtifak, Malik:Abdurrahman Bağıcı, Gülay Arslan, Hacı Kadir Bağıcı, Hamdi Bağıcı, Iraz Bağıcı, Kazım Bağıcı, Memili Bağıcı,

2024/329 Esas, Hacıömer Köyü, 143/1 No.lu parselin, 35.9 m2 Daimi İrtifak, Malik:Muharrem Tokuç,

2024/330 Esas, Hacıömer Köyü, 105/98 No.lu parselin, 190.4 m2 Daimi İrtifak, 39.35 m2 Geçici İrtifak, Malik:Meryem Bozkurt,

2024/330 Esas, Hacıömer Köyü, 105/107 No.lu parselin, 523.39 m2 Daimi İrtifak, 194.31 m2 Geçici İrtifak, Malik:Meryem Bozkurt,

2024/331 Esas, Hacıömer Köyü, 105/121 No.lu parselin, 1122.02 m2 Daimi İrtifak, 420.9 m2 Geçici İrtifak, Malik:Beşire Özdemir, Hacer Eyerci, Hamdi Eyerci, Merih Eyerci, Nadide Eyerci, Özgür Eyerci, 2024/332 Esas, Hacıömer Köyü, 105/126 No.lu parselin, 91 m2 Daimi İrtifak, 24.5 m2 Geçici İrtifak, Malik:Abdulnasır Tokuç, Fatma Atıcı, Hasan Basri Sevinç, Mansur Tokuç, Salih Tokuç,

2024/333 Esas, Cumhuriyet Köyü, 133/3 No.lu parselin, 1495.02 m2 Daimi İrtifak, 551.58 m2 Geçici İrtifak, Malik:Zeynep Boyraz,

2024/334 Esas, Cumhuriyet Köyü, 138/19 No.lu parselin 1206.76 m2 Mülkiyet, 799.11 m2 Daimi İrtifak, 165.21 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hayrettin Arslan,

2024/335 Esas, Kanlıkavak Köyü, 133/33 No.lu parselin, 718.28 m2 Daimi İrtifak, 275.92 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hacı Dal,

2024/336 Esas, Karaömer Köyü, 278/64 No.lu parselin, 60.03 m2 Daimi İrtifak, Malik:Cevahir Saka, Doğan Saka, Keziban Kaya, Mustafa Saka, Şehnaz Yeğin,

2024/337 Esas, Karaömer Köyü, 278/93 No.lu parselin, 549.76 m2 Daimi İrtifak, 200.79 m2 Geçici İrtifak ile Karaömer Köyü, 278/108 No.lu parselin, 561.19 m2 Daimi İrtifak, 216.38 m2 Geçici İrtifak, Malik:Emine Karpuzcu, Necmeddin Kaya, Sadettin Kaya, Selahattin Kaya,

2024/338 Esas, Karaömer Köyü, 278/106 No.lu parselin, 444.06 m2 Daimi İrtifak, 166.56 m2 Geçici İrtifak, Malik:Necdet Kaya,

2024/339 Esas, Karaömer Köyü, 278/109 No.lu parselin, 421.94 m2 Daimi İrtifak, 159.78 m2 Geçici İrtifak, Malik:Fatih Kaya, Fatma Kaya, Gülnaz Köse, Mehmet Kaya, Tülin Gökçe,

2024/340 Esas, Karaömer Köyü, 278/179 No.lu parselin, 422.94 m2 Daimi İrtifak, 164.33 m2 Geçici İrtifak, Malik:Veli Örer,

2024/341 Esas, Karaömer Köyü, 278/188 No.lu parselin, 351.05 m2 Daimi İrtifak, 95.4 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ercan Örer, Ersoy Örer, Hülya Kara, Mehmet Akif Örer, Sevgi Tıraş,

2024/342 Esas, Karaömer Köyü, 265/118 No.lu parselin, 114.25 m2 Daimi İrtifak, Malik:Aynur Boyraz, Ercan Toğuz, Fatma Toğuz, Fındık Toğuz, Filiz Toğuz, Günay Toğuz, Navruz Doğan,

2024/343 Esas, Karaömer Köyü, 265/125 No.lu parselin, 249.57 m2 Daimi İrtifak, 91.49 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hasan Yaldıroğlu,

2024/344 Esas, Karaömer Köyü, 265/129 No.lu parselin, 101.9 m2 Daimi İrtifak, 124.99 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hediye Karaman,

2024/345 Esas, Karaömer Köyü, 278/63 No.lu parselin, 927.53 m2 Daimi İrtifak, 372.88 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Karaman, Elife Karaman, Gülbeyaz Eroğlu, Hacı Karaman, Hayrullah Karaman, Hüsnüye Urtekin, Memet Karaman, Mustafa Karaman,

2024/346 Esas, Hacıömer Köyü, 102/6 No.lu parselin, 408.18 m2 Daimi İrtifak, 368.68 m2 Geçici İrtifak, Malik:Habip Karpuzcu, Hacer Bayazıt, Hamit Karpuzcu, Hasbi Karpuzcu, Müzeyyen Karpuzcu, Tekin Karpuzcu,

2024/347 Esas, Hacıömer Köyü, 102/10 No.lu parselin, 699.36 m2 Daimi İrtifak, 47.38 m2 Geçici İrtifak, Malik:Hatice Çoban, Hicran Berkmen, Metin Tokuç, Özcan Tokuç, Sermin Tokuç,

2024/348 Esas, Hacıömer Köyü, 103/19 No.lu parselin, 1219.69 m2 Daimi İrtifak, 455.34 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aytaç Tokuç, Cevat Tokuç, Ferhat Tokuç, Gülnabi Tokuç, Müberra Tokuç, Nurtaç Yavuz, Ramazan Tokuç,

2024/349 Esas, CumhuriyetKöyü, 133/42 No.lu parselinm2 Mülkiyet, 621.14 m2 Daimi İrtifak, 231.76 m2 Geçici İrtifak, Malik:Münir Sıtkı Turan,

2024/350 Esas, Kanlıkavak Köyü, 133/34 No.lu parselin, 803.09 m2 Daimi İrtifak, 289.31 m2 Geçici İrtifak, Malik:Döndü Yağmur, Duran Torun, Fadime Kaya, Mehmet Torun, Münevver Dal, Neriman Atar, Zahide Yağmur,

2024/351 Esas, Kanlıkavak Köyü, 133/35 No.lu parselin, 1205.23 m2 Daimi İrtifak, 464.12 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ahmet Ayar,

2024/352 Esas, Kanlıkavak Köyü, 138/18 No.lu parselin, 327.63 m2 Daimi İrtifak, 124.82 m2 Geçici İrtifak, Malik:Emine Bolat, Gülcan Buğdaycı, Hatice Durdu, Mehmet Bolat, Meryem Erkan, Sibel Bolat, Vedat Bolat,

2024/353 Esas, Kanlıkavak Köyü, 138/24 No.lu parselin, 294.73 m2 Daimi İrtifak, 109.89 m2 Geçici İrtifak ile Kanlıkavak Köyü, 139/57 No.lu parselin, 374.03 m2 Daimi İrtifak, 138.97 m2 Geçici İrtifak, Malik:Duran Bolat, İsmail Bolat,

2024/354 Esas, Karaömer Köyü, 118/34 No.lu parselin, 151.32 m2 Daimi İrtifak, 84.72 m2 Geçici İrtifak, Malik:Cuma Bozdoğan,

2024/355 Esas, Karaömer Köyü, 118/35 No.lu parselin 538.35 m2 Mülkiyet, 219.76 m2 Daimi İrtifak, 90.05 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aslan Keser,

2024/356 Esas, Karaömer Köyü, 118/36 No.lu parselin 277.69 m2 Mülkiyet, 471.25 m2 Daimi İrtifak, 150.8 m2 Geçici İrtifak, Malik:Yaşar Akbaba,

2024/357 Esas, Karaömer Köyü, 118/37 No.lu parselin, 57.39 m2 Daimi İrtifak, 56.44 m2 Geçici İrtifak, Malik:Fatma Aydemir,

2024/358 Esas, Karaömer Köyü, 120/66 No.lu parselin, 554.39 m2 Daimi İrtifak, 160.91 m2 Geçici İrtifak, Malik:Meryem Aslan,

2024/359 Esas, Karaömer Köyü, 128/2 No.lu parselin, 256.65 m2 Daimi İrtifak, 106.83 m2 Geçici İrtifak ileKaraömer Köyü, 129/1 No.lu parselin, 426.3 m2 Daimi İrtifak, 144.48 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Doğan, Ali Kesen, Arslan Doğan, Bülent Doğan, Feramiz Doğan, Haşim Doğan, İsmail Doğan, Mehmet Doğan, Seher Arslan,

2024/360 Esas, Karaömer Köyü, 153/5 No.lu parselin, 475.38 m2 Daimi İrtifak, 174.03 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Doğan, Arslan Doğan, Bülent Doğan, Feramiz Doğan, Haşim Doğan, İsmail Doğan, Mehmet Doğan, Seher Arslan ,

2024/361 Esas, Karaömer Köyü, 265/26 No.lu parselin, 1285.91 m2 Daimi İrtifak, 403.62 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Uçar, Aynur Ertunç, Fadime Çabri, Fatik Uçar, Ferudun Uçar, Nuray Kısakol, Seyfettin Uçar, Tuna Ezgi Uçar, Yılmaz Uçar,

2024/362 Esas, Karaömer Köyü, 265/25 No.lu parselin, 345.87 m2 Daimi İrtifak, 133.5 m2 Geçici İrtifak, Malik:İsmail Toğuz,

2024/363 Esas, Karaömer Köyü, 265/17 No.lu parselin, 502.47 m2 Daimi İrtifak, 204.12 m2 Geçici İrtifak ileKaraömer Köyü, 265/127 No.lu parselin, 304.02 m2 Daimi İrtifak, 115.42 m2 Geçici İrtifak, Malik:Mehmet Aydemir, Rıza Aydemir,

2024/364 Esas, Karaömer Köyü, 153/3 No.lu parselin, 345.22 m2 Daimi İrtifak, 130.13 m2 Geçici İrtifak, Malik:İsmail Küçük, Mehmet Küçük,

2024/365 Esas, Temürağa Köyü, 124/49 No.lu parselin, 691.93 m2 Daimi İrt., 253.53 m2 Geçici İrtifak, Malik:Bilge Ayhan Gümüş, Kayhan Gümüş, Luriye Yaşar, Meliha Tarakçı, Oktay Gümüş, Zeliha Kılıç,

2024/366 Esas, Temürağa Köyü, 124/51 No.lu parselin, 994.36 m2 Daimi İrtifak, 358.11 m2 Geçici İrtifak ile 124/57 No.lu parselin, 219.46 m2 Daimi İrtifak, 86.63 m2 Geçici İrtifak, Malik:Osman Çabuk,

2024/367 Esas, Temürağa Köyü, 130/61 No.lu parselin, 593.83 m2 Daimi İrtifak, 221.62 m2 Geçici İrtifak, Malik:Bayram Sarıkuş,

2024/368 Esas, Temürağa Köyü, 130/204 No.lu parselin, 871.32 m2 Daimi İrtifak, 325.73 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Topal,

2024/369 Esas, Temürağa Köyü, 130/206 No.lu parselin, 596.36 m2 Daimi İrti. 237.87 m2 Geçici İrt., Malik:Melike Seher Şen, Mukadder Güneş, Mukaddes Kekilli, Murat Boz, Nihat Boz, Şaziye Boz,

2024/370 Esas, Yantepe Köyü, 123/14 No.lu parselin, 959.02 m2 Daimi İrtifak, 371.16 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aytül Serin, Gülcihan Tarakçı, Hakkı Tarakçı, Sunay Öztürk,

2024/371 Esas, Yantepe Köyü, 123/13 No.lu parsel 283.27 m2 Daimi İrt. 94.17 m2 Geçici İrt. Malik:Ayla Sevim Erol,Erdoğan Sevim,Mücella Özdemir,Nazan Cantürk, Necla Arıkan,Vahittin Sevim,

2024/372 Esas, Yantepe Köyü, 210/108 No.lu parselin, 233.34 m2 Daimi İrtifak, 46.21 m2 Geçici İrtifak, Malik:İsmail Özcan,

2024/372 Esas, Yantepe Köyü, 210/130 No.lu parselin, 317.03 m2 Daimi İrtifak, 80.57 m2 Geçici İrtifak, Malik:İsmail Özcan,

2024/373 Esas, Yantepe Köyü, 210/128 No.lu parselin, 786.18 m2 Daimi İrtifak, 347.51 m2 Geçici İrtifak, Malik:Seyfullah Özcan

2024/374 Esas, Yantepe Köyü, 210/136 No.lu parselin, 111.46 m2 Daimi İrtifak, Malik:Ali Özcan, İsmail Özcan, Kader Karakuş, Mehmet Özcan, Songül Özcan,

2024/375 Esas, Yantepe Köyü, 210/137 No.lu parselin, 637.09 m2 Daimi İrtifak, 211.72 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Özcan, Hasan Özcan, İsmail Özcan, Kader Karakuş, Mehmet Özcan, Nesimi Özcan, Songül Özcan, Yalçın Özcan,

2024/376 Esas, Yantepe Köyü, 176/3 No.lu parselin, 79.08 m2 Daimi İrtifak, Malik:Atilla Mutlu Alkış, Berrin Çelik, Lütfiye Alkış, Nuran Alkış,

2024/377 Esas, Yantepe Köyü, 123/11 No.lu parselin, 60.97 m2 Daimi İrtifak, 75.91 m2 Geçici İrtifak, Malik:Rıdvan Çiftci,

2024/378 Esas, Temürağa Köyü, 130/59 No.lu parselin, 756.15 m2 Daimi İrtifak, 282.83 m2 Geçici İrtifak, Malik:Durdu Duman, Fatoş Tubay, Fidan Eroğlu, Hasan Aydemir, İpek Aydemir, Mehmet Aydemir, Rıza Aydemir, Sezai Aydemir, Turabi Aydemir, Türkan Aydemir,

2024/379 Esas, Yantepe Köyü, 210/96 No.lu parselin, 500.34 m2 Daimi İrtifak, 220.39 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Özcan, Bahtiyar Özcan, Besey Özcan, Dursun Ali Özcan, Elif Aydemir, Mehmet Özcan, Nergiz Özcan, Pakize Karaoğlan, Selda Aydemir, Yüksel Yüksek,

2024/380 Esas, Karaömer Köyü, 120/67 No.lu parselin, 445.14 m2 Daimi İrt. 156.14 m2 Geçici İrt., Malik:Barış Arslan, Evin Doğan, Gönül Yavuz, Gülnazlı Demir, İmam Arslan, İsa Arslan, Medine Özcan, Meryem Arslan, Nevin Arslan, Orhan Arslan, Pervin Arslan, Savaş Arslan, Yüksel Arslan,

2024/381 Esas, Karaömer Köyü, 280/3 No.lu parselin, 131.57 m2 Daimi İrtifak, 0 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ahmet Özdemir, Ayşe Bayazıt, Fatma Teltik, Melek Eryılmaz, Murat Üzer, Nuri Özdemir, Saadet Gür, Selver Küpeli, Sezayi Özdemir, Şehrinaz Doğan,

2024/382 Esas, Kanlıkavak Köyü, 138/21 No.lu parselin, 267.04 m2 Daimi İrtifak, 101.62 m2 Geçici İrtifak, Malik:Cemile Bolat, Cuma Bolat, Elif Bolat, Emiş Bolat, İsmail Bolat, Kemal Sezer, Meliha Gülaç, Müzeyyen Bolat, Nuray Bolat, Sadık Bolat, Satı Bolat, Uğur Bolat, Yeter Dağlı,

2024/383 Esas, Kanlıkavak Köyü, 138/11 No.lu parselin, 357.95 m2 Daimi İrtifak, 132.67 m2 Geçici İrtifak, Malik:Eşe Dana, Halit Dana, Hüsne Ekici, Kadir Dana, Kiraz Dana, Mehmet Bilgin, Melek Dana, Murtaza Dana, Ramazan Bilgin, Sultan Bolat, Zeynep Sarıaslan,

2024/384 Esas, Karaömer Köyü, 265/116 No.lu parselin, 473.25 m2 Daimi İrtifak, 165.21 m2 Geçici İrtifak, Malik:Çiçek Karabulut Gül, Filiz Karabulut Demir, Hamide Erdur, Hasan Hüseyin Karabulut, Hüseyin Karabulut, Makbule Kırdağ, Memet Ali Karabulut, Nazlı Yeşil, Resmigül Yeşil, Rıza Karabulut, Türkan Çoban,

2024/384 Esas, Karaömer Köyü, 265/126 No.lu parselin, 281.26 m2 Daimi İrtifak, 102.25 m2 Geçici İrtifak, Malik:Çiçek Karabulut Gül, Filiz Karabulut Demir, Hamide Erdur, Hasan Hüseyin Karabulut, Hüseyin Karabulut, Makbule Kırdağ, Memet Ali Karabulut, Nazlı Yeşil, Resmigül Yeşil, Rıza Karabulut, Türkan Çoban,

2024/385 Esas, Yeniyapan Köyü, 172/11 No.lu parselin, 1000.55 m2 Daimi İrtifak, 308.61 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aytuna Beyce, Bayram Telci, Durmuş Telci, Hasan Telci, Mehmet Telci, Melek Sarıaslan, Mukaddes Telci, Mustafa Telci, Rabia Hançer, Yusuf Telci,

2024/386 Esas, Karaahmet Köyü, 119/24 No.lu parselin, 254.32 m2 Daimi İrtifak, 97.99 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ahmet Uysal, Ayla Koç, Ayşe Uğur, Beyza Uysal, Endam Arıkan, İsmet Metehan Uysal, Muhammet Kutay Uysal, Nurbanu Kara, Oktay Uysal, Orhan Doğan, Serrah Aydın, Yurdaşen Alkış,

2024/387 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/31 No.lu parselin, 242.58 m2 Daimi İrtifak, 91.42 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adnan Kıraç, Ahmet Hakan Kıraç, Bayram Kıraç, Duygu Kıraç Duz, Emine Kıraç, Meksen Kıraç, Nemenur Bolat, Şahin Kıraç, Şeref Kıraç, Yusuf Kıraç, Zeynep Kıraç,

2024/388 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/62 No.lu parselin, 614.79 m2 Daimi İrtifak, 229.9 m2 Geçici İrtifak, Malik:Cemile Bolat, Cuma Bolat, Elif Bolat, Emiş Bolat, İsmail Bolat, Kemal Sezer, Meliha Gülaç, Müzeyyen Bolat, Nuray Bolat, Sadık Bolat, Satı Bolat, Uğur Bolat, Yeter Dağlı,

2024/389 Esas, Kanlıkavak Köyü, 148/6 No.lu parselin, 499.14 m2 Daimi İrtifak, 30.54 m2 Geçici İrtifak, Malik:Asabil Bolat, Asiye Söyler, Dündü Tüysüz, Emine Kıraç, Fadime Bolat, Gülben Bolat, Gülhan Bolat, Muhammet Bolat, Sedat Bolat, Sefa Bolat, Sırma Bolat, Yaşar Kıraç,

2024/390 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/136 No.lu parselin, 821.58 m2 Daimi İrtifak, 304.07 m2 Geçici İrtifak, Malik:Abdullah Buğday, Ali Buğdaycı, Cemil Buğdaycı, Esat Buğdaycı, Fatma Topal, Fındık Kıraç, Hüseyin Buğdaycı, İlyas Buğdaycı, Nevriye Durdu, Şemsi Buğdaycı,

2024/391 Esas, Yeniyapan Köyü, 181/6 No.lu parselin, 566.77 m2 Daimi İrtifak, 210.62 m2 Geçici İrtifak, Malik:Altan Çiftçi, Cuma Çiftçi, Eşe Çiftçi, Halil Çiftçi, Nahide Çiftçi, Necmettin Çiftçi, Sabri Çiftçi, Salih Çiftçi, Semiha Çiftçi, Zekeriya Çiftçi,

2024/392 Esas, Yeniyapan Köyü, 172/36 No.lu parselin, 1644.48 m2 Daimi İrtifak, 592.04 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adil Kör, Ali İhsan Ekici, Dilek Özkan, Güllü Çifçi, Güzel Akgüç, Halise Ekici, Leyla Sarıduman, Mehmet Ekici, Menekşe Taş, Mesude Ekici, Sebiha Ekici,

2024/393 Esas, Yeniyapan Köyü, 172/14 No.lu parselin, 385.18 m2 Daimi İrtifak, 142.63 m2 Geçici İrtifak ile172/19 No.lu parselin, 607.12 m2 Daimi İrtifak, 185.26 m2 Geçici İrtifak, Malik:Aytuna Beyce, Bayram Telci, Durmuş Telci, Hasan Telci, Mehmet Telci, Melek Sarıaslan, Mukaddes Telci, Mustafa Telci, Rabia Hançer, Yusuf Telci,

2024/394 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/55 No.lu parselin, 563.66 m2 Daimi İrtifak, 218.04 m2 Geçici İrtifak, Malik:Cennet Bilgin, Cennet Kekeç, Döndü Sığırcı, Durdu Kıraç, Durmuş Kıraç, Elif Kıraç, Erdoğan Kıraç, Esme Kıraç, Eşe Kıraç, Fatma Kıraç, Fatma Kıraç, Gürbüz Kıraç, Hakan Köse, Iraz Çirkin, Kiraz Balcı, Meryem Bilgin, Meryem Bolat, Metin Kıraç, Mustafa Kıraç, Özmen Kıraç, Sultan Dağlı, Südiye Duz, Vezir Kıraç, Yurdagül Kıraç,

2024/395 Esas, Yeniyapan Köyü, 172/21 No.lu parselin, 646.14 m2 Daimi İrtifak, 228.79 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ahmet Ekici, Anşa Ekici, Bekir Kıraç, Cemalettin Ekici, Döndü Öğüt, Elife Buğdaycı, Fatma Ekici, Fatma Kıraç, Gülce Gökçe, Hatice Gökçe, Hüsne Ekici, İsmail Ekici, Meryem Ekici, Mulla Ali Kıraç, Murtaza Ekici, Murtaza Kıraç, Mustafa Ekici, Özgül Ekici, Özlem Ekici, Pakize Kekeç, Resmiye Hurç, Sultan Bilgin, Yeter Kıraç,

2024/396 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/75 No.lu parselin, 478.51 m2 Daimi İrtifak, 180.78 m2 Geçici İrt., Malik:Abdullah Kıraç, Alparslan Kıraç, Aytekin Kıraç, Canan Ayar, Durduana Kıraç, Esme Kıraç, Fadime Kıraç, Fevzi Kıraç, Gülay Kıraç, Halil Kıraç, Halil Kıraç, Hasan Kıraç, Kadir Kıraç, Maviş Ayar, Mesut Ayar, Musa Kıraç, Nazan Ayar, Nuray Kıraç, Soner Ayar, Sultan Kıraç, Tülay Kıraç,

2024/397 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/104 No.lu parselin, 531.04 m2 Daimi İrtifak, 205.78 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Dal, Büşra Dal, Cahit Dal, Cebrail Dal, Davut Dal, Elif Akgünler, Güllü Dal, Hüsne Sarıaslan, Kadir Ayar, Meryem Ayar, Musa Dal, Nazım Dal, Nergiz Kavak, Ramazan Dal, Selim Ayar, Sevda Kıraç, Sevilay Kıraç, Yahya Dal, Yaşar Ayar, Yusuf Kıraç, Zeliha Demir,

2024/398 Esas, Yantepe Köyü, 174/1 No.lu parselin, 863.87 m2 Daimi İrtifak, 385.19 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ahmet Balıkcı, Alaittin Balıkcı, Ali Rıza Cihan, Cahide Apdik, Cemalettin Balıkcı, Cesur Balıkcı, Gülşen Tutucu, Hicran Koçtürk, Mensur Balıkcı, Mernuş Atalar, Muharrem Koçtürk, Muzaffer Koçtürk, Nazire İnce, Özcan Koçtürk, Raziye Balıkcı, Raziye Balıkçı, Sebahattin Balıkcı, Songül Başok, Songül Tutucu, Şeydan Cihan, Tuncer Koçtürk, Ülkü Kazan,

2024/399 Esas, Yantepe Köyü, 210/138 No.lu parselin, 1978.73 m2 Daimi İrtifak, 822.77 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Özcan, Ercan Özcan, Feyzullah Özcan, Gülendem Özcan, Gülseren Özer, Hamdullah Özcan, Hasan Özcan, İsmail Özcan, İsmail Özcan, Kader Karakuş, Latife Özcan, Lütfullah Özcan, Mehmet Özcan, Menekşe Doğan, Nesimi Özcan, Nevcivan Döngel, Reyhan Öztürk, Seyfullah Özcan, Songül Özcan, Yalçın Özcan,

2024/400 Esas, Karaömer Köyü, 265/120 No.lu parselin, 317.67 m2 Daimi İrtifak, 37.17 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ahmet Toğuz, Ali Karaman, Doğan Süs, Elife Karaman, Emine Toğuz, Fadime Süs, Gülbeyaz Eroğlu, Hacı Karaman, Hayriye Toğuz, Hayrullah Karaman, Hüseyin Süs, Hüsnüye Urtekin, Kiraz Toğuz, Mahmut Toğuz, Memet Karaman, Mustafa Karaman, Sakine Toğuz, Songül Toğuz, Yadigar Toğuz, Zeynel Toğuz,

2024/401 Esas, Hacıömer Köyü, 108/12 No.lu parselin, 612.91 m2 Daimi İrtifak, 220.13 m2 Geçici İrt. Malik:Arslan Kuşlar, Ayşe Koyuncu, Berke Koyuncu, Cemil Koyuncu, Çetin Sevim, Efe Koyuncu, Ege Koyuncu, Ertan Koyuncu, Hasbi Kuşlar, Hayriye Özbek, Mahmut Özbek, Mehmet Hakkı Kuşlar, Metin Sevim, Müzeher Sevim, Necdet Özbek, Rabia Koyuncu, Rasim Kuşlar, Sadi Gözükaya, Sevgi Sevim,

2024/402 Esas, Hacıömer Köyü, 105/58 No.lu parselin, 640.07 m2 Daimi İrtifak, 238.75 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adeviye Tokuç, Cesur Tokuç, Davut Karcı, Fatma Sandıkçı, İlhan Karcı, İrfan Karcı, Kerem Karcı, Neriman Karcı, Nesrin Karcı, Nilüfer Tokuç, Osman Sandıkçı, Ömer Tokuç, Özlem Tokuç, Öznur Tokuç, Selçuk Sandıkçı, Semiha Tokuç, Sermin Karcı, Taner Tokuç, Tenhar Tokuç,

2024/403 Esas, Karaömer Köyü, 280/6 No.lu parselin, 138.64 m2 Daimi İrtifak, 30.39 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adiliye Akgüç, Akif Kaya, Bircan Temiz, Emre Örer, Erol Kaya, Hilal Yalçın, İsmail Kaya, Mehmet Örer, Meral Durak, Midayet Ünal, Müge Sezgin, Nazire Altay, Nuran Ceyhan, Nuray Göksu, Özay Kaya, Recep Kaya , Sevim Örer, Yurdan Yılmaz, Yusuf Örer, Zehni Örer, Zehra Bayram,

2024/404 Esas, Yantepe Köyü, 175/3 No.lu parselin, 1177.61 m2 Daimi İrtifak, 438.91 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adem Can, Ali Nihat Duruk, Behiye Duruk, Bilge Duruk, Fatma Duruk, Fikret Camuz, Fikret Can, Gülüzar Duruk, Halime Elagöz, Hanifi Atıcı, Havva Camuz, Hediye Camuz, Hediye Camuz, Mahmut Nedim Duruk, Mehtap Elagöz, Melek Duruk, Münür Atıcı, Necip Duruk, Nermin Duruk, Nezhi Atıcı, Nuh Camuz, Nuh Camuz, Orhan Duruk, Özen Atıcı, Rahime Camuz, Saniye Camuz, Saniye Camuz, Serap Elagöz, Seyran Atıcı, Timur Atıcı, Tufan Duruk, Tuğba Camuz, Zilkifli Elagöz, Züleyha Camuz, Züleyha Camuz,

2024/405 Esas, Yantepe Köyü, 209/1 No.lu parselin, 360.87 m2 Daimi İrtifak, 142.87 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adnan Özer, Alaaddin Özer, Ayhan Özer, Cemile Öğüt, Durdane Demirci, Emine Tuncer, Ender Durak, Ercan Özcan, Fatma Atalar, Feyzullah Özcan, Güler Benli Aybar, Gülseren Özer, Hacı Durak, Hamdullah Özcan, Hanife Güzel , Hatice Durak, İrfan Durak, İsmail Özcan, Latife Özcan, Lütfullah Özcan, Mehmet Durak, Menekşe Doğan, Mevlüt Durak, Musa Durak, Nazlı Durak, Necati Özer, Reyhan Öztürk, Seyfullah Özcan, Songül Buğrul, Sudiye Durak, Sultan Ün, Süreyya Atalar, Şaban Durak, Şükrü Durak, Yaşar Özer,

2024/406 Esas, Kanlıkavak Köyü, 139/41 No.lu parselin, 803.28 m2 Daimi İrtifak, 318.59 m2 Geçici İrtifak, Malik:Ali Bolat, Ayşe Kıraç, Bayram Sığırcı, Bekir Bolat, Cemile Bolat, Cemile Bolat, Cuma Bolat, Döndü Dana, Durdu Bolat, Elif Bolat, Elif Kıraç, Emine Bolat, Emiş Bolat, Emrah Bolat, Engin Ardıç, Fatih Bolat, Gülsen Bolat, Hacer Ayar, Hacı Bolat, Hasan Bolat, Hatice Bolat, Hüsne Bolat, İsmail Bolat, İsmail Bolat, Karı Bolat, Kasım Bolat, Lütfiye Demir, Mehmet Bolat, Melek Bolat, Milas Bolat, Muazzez Durdu, Muhammet Bolat, Mustafa Ardıç, Nurcan Bolat, Nurcan Duz, Rahime Taşcı, Sadık Bolat, Semiha Armut, Songül Küpeli, Songül Topal, Şeref Bolat, Ümmet Bolat, Yüksel Kaya,

2024/407 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/69 No.lu parselin, 543.05 m2 Daimi İrtifak, 202.66 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adile Kıraç, Ahmet Eyi, Ahmet Kıraç, Ayhan Kıraç, Ayşegül Kıraç, Bahadır Kıraç, Bahadır Kıraç, Bekir Eyi, Bekir Kıraç, Bektaş Kıraç, Bektaş Kıraç, Beyhan Kıraç, Cevdet Kıraç, Cevdet Kıraç, Cuma Kıraç, Cuma Kıraç, Elif Kıraç, Enzel Kıraç, Eray Kıraç, Fatma Kıraç, Fatma Kıraç, Gülseren Kıraç, Gülzeman Kıraç, Hacer Kıraç, Hamma Duz, Hazel Eyi, Hilmi Kıraç, İhsan Kıraç, Kerime Kıraç, Mehmet Eyi, Mehmet Kıraç, Memili Kıraç, Murtaza Kıraç, Mustafa Kıraç, Nuriye Kıraç, Orhan Kıraç, Osman Eyi, Reyhan Kıraç, Sultan Kıraç, Süleyman Kıraç, Süleyman Kıraç, Şeftali Kıraç, Şeftali Kıraç, Yusuf Kıraç, Zeliha Eyi, Zenure Kıraç, Zenure Kıraç, Zeynep Kıraç,

2024/408 Esas, Kanlıkavak Köyü, 150/103 No.lu parselin, 178.8 m2 Daimi İrtifak, 81.92 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adile Kıraç, Ahmet Eyi, Ayhan Kıraç, Ayşegül Eyi, Bahadır Kıraç, Bekir Eyi, Bekir Kıraç, Bektaş Kıraç, Bektaş Kıraç, Beyhan Kıraç, Cevdet Kıraç, Cevdet Kıraç, Cuma Kıraç, Cuma Kıraç, Elif Kıraç, Enzel Kıraç, Eray Kıraç, Fatma Kıraç, Fatma Kıraç, Gülseren Kıraç, Gülzeman Kıraç, Hacer Kıraç, Hamma Kıraç, Hazel Eyi, Hazel Eyi, İhsan Kıraç, İhsan Kıraç, Kerime Kıraç, Koca Kıraç, Mehmet Eyi, Mehmet Eyi, Memili Kıraç, Murtaza Kıraç, Mustafa Kıraç, Nuriye Kıraç, Orhan Kıraç, Osman Eyi, Reyhan Kıraç, Sultan Kıraç, Süleyman Kıraç, Süleyman Kıraç, Şeftali Kıraç, Ünzile Kıraç, Yusuf Kıraç, Zeliha Eyi, Zenure Kıraç,

2024/409 Esas, Kanlıkavak Köyü, 138/5 No.lu parselin, 624.3 m2 Daimi İrtifak, 240.11 m2 Geçici İrtifak, Malik:Adile Kıraç, Ahmet Eyi, Ahmet Kıraç, Ayhan Kıraç, Ayşegül Kıraç, Bahadır Kıraç, Bahadır Kıraç, Bekir Eyi, Bekir Kıraç, Bektaş Kıraç, Bektaş Kıraç, Beyhan Kıraç, Cevdet Kıraç, Cevdet Kıraç, Cuma Kıraç, Cuma Kıraç, Elif Kıraç, Enzel Kıraç, Eray Kıraç, Fatma Kıraç, Fatma Kıraç, Fatma Kıraç, Fatma Kıraç, Gülseren Kıraç, Gülzeman Kıraç, Gülzeman Kıraç, Hacer Kıraç, Hamma Duz, Hamma Kıraç, Hazel Eyi, Hilmi Kıraç, İhsan Kıraç, İhsan Kıraç, Kerime Kıraç, Mehmet Eyi, Mehmet Kıraç, Memili Kıraç, Murtaza Kıraç, Mustafa Kıraç, Mustafa Kıraç, Nuriye Kıraç, Orhan Kıraç, Osman Kıraç, Reyhan Kıraç, Sultan Kıraç, Süleyman Kıraç, Süleyman Kıraç, Şeftali Kıraç, Yusuf Kıraç, Zeliha Eyi, Zenure Kıraç, Zeynep Kıraç,

