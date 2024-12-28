KAVAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketivekili Av. Hasan UZUN tarafından, taşınmaz malikleri ile davacı kurum arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanmadığından Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası açılmış olup;

1-Kararın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce 09/03/2022 tarih ve 10-775 sayılı kararı ile onaylandığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Kavak Şubesi'ne yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içine kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

7-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.25/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL MALİK 2024/456 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 226/4 BEHİYE DEMİRCİ, CAFER DEMİRCİ, GÜLER SARAÇ, HATİCE MELEK, MÜNEVVER DEMİR, MÜNİRE NOGAY, SEVİM ÖZDEMİR, ŞÜKRÜ DEMİRCİ 2024/450 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 227/2 HASAN PAMUK 2024/453 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 226/6 RECEP PINAR

2024/455 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 226/3 AHMET DEMİRCİ 2024/446 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 146/2 HASAN PINAR 2024/457 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 146/28 GÜLTEN AKDEMİR, HAVA ŞENER, İSA ALBAYRAK, İSMAİL AKDEMİR, KEZBAN AKDEMİR, MUSA ALBAYRAK, NESLİHAN TEZCAN, NİYMET ALBAYRAK, TUNAHAN AKDEMİR

2024/460 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 146/72 AHMET DEMİRCİ, ARİF ESEN, AZİZ DEMİRCİ, DURSUN ALİ ESEN, DURSUNE ÇELİK, EKREM ESEN, ELMAS DEMİRCİ, EMİNE TÜRKEL, ERDOĞMUŞ DEMİRCİ, FATMA YALÇIN, HAMİDE KARAMAN, HÜLYA ÇIRGAMIŞ, KADRİYE BEZEK, KENAN DEMİRCİ, KEZBAN KÖSEOĞLU, MELAHAT ÇOLAK, MELAHAT ERGİN, MEVLÜDE ARLI, MURAT DEMİRCİ, MUSTAFA ESEN, NADİRİYE ULUKAN, NAZİFE ÖZAKÇA, PENPE BOYU, SATİ ARLI, SEBAHAT İNAN, SEVGİ GÜN, SEVGÜL SEZGİN, SEVİM PAMUK, SİMGE KAYA, ŞABAN KARAMAN, ŞEHRİ KESİCİ, YAŞAR KARAMAN 2024/447 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 146/5 BEYHAN AKDEMİR, CEMAL AKDEMİR, DERYA AKDEMİR, EMEL MIRIK, EMİNE KAYA, ENDER OĞUZ, ENGİN AKDEMİR, GÜLTEN AKDEMİR, HAVA ŞENER, HİKMET AKDEMİR, İSA ALBAYRAK, İSMAİL AKDEMİR, KEZBAN AKDEMİR, MEDİHA CENGİZ, MEHMET AKDEMİR, MUSA ALBAYRAK, NESLİHAN TEZCAN, NİYMET ALBAYRAK, ÖZLEM AKDEMİR, ÖZNUR AKDEMİR, RAMAZAN AKDEMİR, SAFİYE AKDEMİR, SAİT AKDEMİR, SANİYE AKDEMİR, TUNAHAN AKDEMİR 2024/458 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 146/26 AHMET DEMİRCİ, ARİF ESEN, AZİZ DEMİRCİ, DURSUN ALİ ESEN, DURSUNE ÇELİK, EKREM ESEN, ELMAS DEMİRCİ, EMİNE TÜRKEL, ERDOĞMUŞ DEMİRCİ, FATMA YALÇIN, HAMİDE KARAMAN, HÜLYA ÇIRGAMIŞ, KADRİYE BEZEK, KENAN DEMİRCİ, KEZBAN KÖSEOĞLU, MELAHAT ÇOLAK, MELAHAT ERGİN, MEVLÜDE ARLI, MURAT DEMİRCİ, MUSTAFA ESEN, NADİRİYE ULUKAN, NAZİFE ÖZAKÇA, PENPE BOYU, SATİ ARLI, SEBAHAT İNAN, SEVGİ GÜN, SEVGÜL SEZGİN, SEVİM PAMUK, SİMGE KAYA, ŞABAN KARAMAN, ŞEHRİ KESİCİ, YAŞAR KARAMAN

2024/459 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 146/27 ABDULLAH ÖZDEMİR, ADNAN ALBAYRAK, AKGÜL ÖZDEMİR, CEMİL ÖZDEMİR, CEMİLE SARI, ECE SARI, EMİNE ALIŞ, MELEK AYMAZ, MERVENUR SARI, NECATTİN ÖZDEMİR, NURSENA SARI 2024/451 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 227/1 BEHİYE DEMİRCİ, CAFER DEMİRCİ, GÜLER SARAÇ, HATİCE MELEK, MÜNEVVER DEMİR, MÜNİRE NOGAY, SEVİM ÖZDEMİR, ŞÜKRÜ DEMİRCİ

2024/454 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 226/2 ABDULLAH ÖZDEMİR, CEMİL ÖZDEMİR, EMİNE ALIŞ, MELEK AYMAZ, NECATTİN ÖZDEMİR 2024/452 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 226/7 MEHMET PINAR, ŞABAN PINAR, ŞERİF PINAR 2024/449 Esas SAMSUN KAVAK ÇUKURBÜK 146/3 RECEP ÇELİK, SATILMIŞ ÇELİK