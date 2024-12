Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/640 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/640 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, ÇUKUROVA İlçesi, KABASAKAL M. 8810 Ada 15 Parsel No. A Blok, 1.Kat/-/ 2 B.B.No.lu "Mesken" niteliğinde, tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Arsa Pay/Payda: 1100000/147422403 -Ana Taş.Yüzölçüm: 10.515,15

Açık Adres: Kabasakal Mahallesi, 129038 sokak., New Point panorama sitesi, No: 141,A blok, Kat: 1 ,N0: 2 Çukurova / ADANA

Sitenin etrafı ihata duvarıyla çevrilerek çevre düzenlemesi yapılmıştır. Sitenin güvenliği, çocuk oyun alanı, yüzme havuzu, kapalı ve açık otoparkıbulunmaktadır.

1 salon,mutfak+oturma odası, 2 yatak odası, kiler, duş, banyo, wc, 3 balkon, antre, hol ve yangın holü olarak projelendirilmiş ancak balkonlardan biri kapatılarak odaya dönüştürülmüştür.

İmar Durumu :Çukurova Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 24639 sayılı İmar Çapı ile "MAKS TAKS 0.60,1.60 Yoğunluklu, Ticaret+Konut Alanı, YENÇOK: 45.50 M." olarak bildirilmiştir. Yapı Ruhsat Tarihi: 26/01/2017

Kıymeti : 7.031.390,40 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir.

1-Beyan, Taşınmaz üzerinde, "Diğer Konusu Tarih-Sayı- Çukurova İlçe Belediyesi 14/10/2021-37295" Beyanı mevcuttur. Çukurova Tapu Md.den sorulmuş;14741558 sayılı yazı ile "Çukurova Belediyesi tarafından taşınmazın seviye tespiti bildirilmesi ve devirde engel olmadığı yazıları gereği konulduğu" bildirilmiştir.

2-Şerh, Taşınmaz üzerinde; "1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır (Parsel içerisine tesis edilen 40,00 m2.lik trafo yerinin kira şerhi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.ne aittir."Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 15/09/2017-21521 Şerhi Mevcuttur.T.Elektrik Dağıtım A.Ş.Gn.Md.den sorulmuş; 1192184 sayılı yazı ile "alacak kişinin söz konusu şerhi kabul etmesi şartı ile satışında herhangi bir sakınca bulunma- maktadır." olarak bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 14:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.