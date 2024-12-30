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T.C.

KARAPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/41 Esas

İLGİLİ DAVALI: DURAN ÇİMEN Hotamış Mahallesi Köyiçi Sokak 22/A Karapınar/ KONYA

Davacılar: Gülüstan ÇİMEN, Fatih ÇİMEN ile davalılar Duran ÇİMEN (37852819238), Dudu TURAN, Sami ÇİMEN, Hamide ÇİMEN arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle; davalı Duran ÇİMEN'in adres araştırmasından bir netice alınamadığından tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup dava dilekçesi, tensip zaptı, yeni ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinde; dava konusu Konya ili Karapınar ilçesi Şabanlı mahallesi 246 parsel, aynı mahalle 174 ada 10 parsel, aynı mahalle 150/4,5,6,7; 130/6; 163/1 ada parsel sayılı taşınmazların muris Ramazan ÇİMEN tarafından mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla davalılara devredildiğini, yapılan satışın muvazaalı olduğunu, bu nedenle davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacıların miras payı oranında tapuya kayıt ve tesciline, mümkün değilse tenkisine karar verilmesinin talep edildiği, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi, aksi halde vakıaları inkar etmiş sayılacağı, davalının ön inceleme duruşmasının bırakıldığı 29/01/2025 günü saat 10:45te mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde hakkındaki davanın gıyabında görüleceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, yeni ön inceleme duruşma günü tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02149011