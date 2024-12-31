İ L A N

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/358 Esas 28/05/2024

Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 543 ada 31-32 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Hafize Yıldız'a temsilen Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/07/2007 tarih ve 2007/42 Esas ve 2007/27 Karar sayılı ilamı ile Bozcaada Malmüdürünün kayyım tayin edildiğini, yönetmelik değişikliği sonucu kayyımlık yetkisinin Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürüne geçtiğini, Bozcaada Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/08/2007 tarih ve 2007/27 Esas 2007/40 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve Satış Memurluğunun 2012/24 satış dosyası ile taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, satış tutarının daha önce kendisine kayyım atanan Hafize Yıldız adına TC. Ziraat Bankası Bozcaada Şubesi'nin TR16 0001 0004 1447 4466 7351 22 IBAN numaralı vadeli banka hesabı üzerinden işletildiğini, şu an paranın Halk Bankası Çanakkale Şubesi AK007502 hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan 543 ada 31-32 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Hafize Yıldız hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Hafize Yıldız' ın gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 28/05/2024