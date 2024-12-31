Giriş Tarihi: 31.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 07:49
T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili hudutları dahilinde yer alan Merkez Çaycuma TM-Himmetoğlu TRT DM ENH güzergahına rastlayan Zonguldak ili, Merkez, Gerdek ve Osmanlı Mah/Köylerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20.02.2020 tarih ve 9202/2 sayılı Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 22.04.2020 tarih 9-423 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 18.02.2025 günü saat:10.00'dan itibaren itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZONGULDAK İLİ, MERKEZ, GERDEK VE OSMANLI MAH./KÖY
|DOSYA NO
|ADA
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH/KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN M2
|1
|2024/321
|175
|7
|Nuri Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|1029 m² irtifak alanı
34,81 m² direk yeri
|2
|2024/322
|175
|8
|Ayşe Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|1697,24 m² irtifak alanı
|3
|2024/323
|162
|27
|Durmuş Alaca ve ark.
|OSMANLI
|58,17 m² irtifak alanı
|4
|2024/324
|167
|1
|Halil Yiğit
|OSMANLI
|248,18 m² irtifak alanı
|5
|2024/325
|173
|62
|Hüseyin Çolakoğlu
|OSMANLI
|291,69 m² irtifak alanı
|6
|2024/326
|175
|40
|Ayşe Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|564,97 m² irtifak alanı
|7
|2024/327
|167
|3
|Abdullah Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|376,33 m² irtifak alanı
|8
|2024/328
|171
|76
|Hafize Doğan ve ark.
|OSMANLI
|1659,5 m² irtifak alanı
27,46 m² direk yeri
|9
|2024/329
|171
|77
|Ayşe Kabakcıoğlu ve ark.
|OSMANLI
|208,11 m² irtifak alanı
|10
|2024/330
|171
|78
|Azime Topuz ve ark.
|OSMANLI
|913,02 m² irtifak alanı
|2024/331
|171
|39
|Ali Kalaycı ve ark.
|OSMANLI
|204,85 m² irtifak alanı
|2024/332
|173
|30
|Ayşe Yıldırım ve ark.
|OSMANLI
|411,22 m² irtifak alanı
|2024/333
|173
|32
|Cemil Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|914,22 m² irtifak alanı
|2024/334
|171
|62
|Abdullah Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|734,34 m² irtifak alanı
|2024/335
|173
|58
|Hakkı Çolakoğlu
|OSMANLI
|407,23 m² irtifak alanı
|2024/336
|175
|1
|Cemalettin Alaca ve ark.
|OSMANLI
|97,24 m² irtifak alanı
|2024/337
|173
|25
|Ziya Çolakoğlu
|OSMANLI
|435,11 m² irtifak alanı
|2024/338
|173
|57
|Hasan Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|65,23 m² irtifak alanı
|2024/339
|173
|59
|Recep Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|116,56 m² irtifak alanı
|2024/340
|103
|54
|Soner Bayraktar
|GERDEK
|44,65 m² irtifak alanı
4,75 m² direk yeri
|2024/341
|103
|4
|Yaşar Abacı
|GERDEK
|20,98 m² irtifak alanı
|2024/342
|175
|38
|Hasan Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|749,45 m² irtifak alanı
|2024/343
|173
|26
|Recep Çolakoğlu
|OSMANLI
|90,5 m² irtifak alanı
|2024/344
|173
|28
|Hasan Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|27,39 m² irtifak alanı
|2024/345
|175
|43
|Hakkı Çolakoğlu
|OSMANLI
|503,28 m² irtifak alanı
|2024/346
|176
|12
|Şaban Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|146,55 m² irtifak alanı
26,56 m² direk yeri
|2024/347
|154
|85
|Recep Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|596,78 m² irtifak alanı
|2024/348
|173
|38
|Mustafa Çolakoğlu
|OSMANLI
|3773,12 m² irtifak alanı
|2024/349
|175
|39
|Şaban Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|1242,82 m² irtifak alanı
|2024/350
|173
|48
|Nuri Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|223,05 m² irtifak alanı
|2024/351
|173
|53
|Abdulah Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|76,61 m² irtifak alanı
9,2 m² direk yeri
|2024/352
|162
|16
|Sultan Alaca ve ark.
|OSMANLI
|1495,86 m² irtifak alanı
10,24 m² direk yeri
|2024/353
|154
|21
|Adil Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|511,01 m² irtifak alanı
|2024/354
|173
|102
|Veli Yıldız
|OSMANLI
|239,04 m² irtifak alanı
|2024/355
|173
|29
|Hakkı Çolakoğlu
|OSMANLI
|294,06 m² irtifak alanı
|2024/356
|154
|20
|Azime Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|514,43 m² irtifak alanı
25,2 m² direk yeri
|2024/357
|173
|34
|Ayşe Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|15,04 m² irtifak alanı
|2024/358
|173
|24
|Hayrettin Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|18,56 m² irtifak alanı
|2024/359
|173
|37
|Ayşe Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|813,01 m² irtifak alanı
|2024/360
|175
|41
|Ayşe Yıldırım ve ark.
|OSMANLI
|654,95 m² irtifak alanı
12,6 m² direk yeri
|2024/361
|173
|51
|Cemil Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|112,72 m² irtifak alanı
|2024/362
|175
|42
|Cemalettin Alaca ve ark.
|OSMANLI
|193,84 m² irtifak alanı
|2024/363
|173
|36
|Cemil Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|1252,71 m² irtifak alanı
13,5 m² direk yeri
|2024/364
|173
|103
|Hayrettin Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|127,33 m² irtifak alanı
|2024/365
|154
|76
|Cemil Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|237,63 m² irtifak alanı
12,51 m² direk yeri
|2024/366
|173
|56
|Cemil Çolakoğlu ve ark.
|OSMANLI
|537,02 m² irtifak alanı
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02149631