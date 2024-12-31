T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili hudutları dahilinde yer alan Merkez Çaycuma TM-Himmetoğlu TRT DM ENH güzergahına rastlayan Zonguldak ili, Merkez, Gerdek ve Osmanlı Mah/Köylerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20.02.2020 tarih ve 9202/2 sayılı Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 22.04.2020 tarih 9-423 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 18.02.2025 günü saat:10.00'dan itibaren itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZONGULDAK İLİ, MERKEZ, GERDEK VE OSMANLI MAH./KÖY

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAH/KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 1 2024/321 175 7 Nuri Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 1029 m² irtifak alanı

34,81 m² direk yeri 2 2024/322 175 8 Ayşe Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 1697,24 m² irtifak alanı 3 2024/323 162 27 Durmuş Alaca ve ark. OSMANLI 58,17 m² irtifak alanı 4 2024/324 167 1 Halil Yiğit OSMANLI 248,18 m² irtifak alanı 5 2024/325 173 62 Hüseyin Çolakoğlu OSMANLI 291,69 m² irtifak alanı 6 2024/326 175 40 Ayşe Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 564,97 m² irtifak alanı 7 2024/327 167 3 Abdullah Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 376,33 m² irtifak alanı 8 2024/328 171 76 Hafize Doğan ve ark. OSMANLI 1659,5 m² irtifak alanı

27,46 m² direk yeri 9 2024/329 171 77 Ayşe Kabakcıoğlu ve ark. OSMANLI 208,11 m² irtifak alanı 10 2024/330 171 78 Azime Topuz ve ark. OSMANLI 913,02 m² irtifak alanı 2024/331 171 39 Ali Kalaycı ve ark. OSMANLI 204,85 m² irtifak alanı 2024/332 173 30 Ayşe Yıldırım ve ark. OSMANLI 411,22 m² irtifak alanı 2024/333 173 32 Cemil Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 914,22 m² irtifak alanı 2024/334 171 62 Abdullah Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 734,34 m² irtifak alanı 2024/335 173 58 Hakkı Çolakoğlu OSMANLI 407,23 m² irtifak alanı 2024/336 175 1 Cemalettin Alaca ve ark. OSMANLI 97,24 m² irtifak alanı 2024/337 173 25 Ziya Çolakoğlu OSMANLI 435,11 m² irtifak alanı 2024/338 173 57 Hasan Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 65,23 m² irtifak alanı 2024/339 173 59 Recep Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 116,56 m² irtifak alanı 2024/340 103 54 Soner Bayraktar GERDEK 44,65 m² irtifak alanı

4,75 m² direk yeri 2024/341 103 4 Yaşar Abacı GERDEK 20,98 m² irtifak alanı 2024/342 175 38 Hasan Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 749,45 m² irtifak alanı 2024/343 173 26 Recep Çolakoğlu OSMANLI 90,5 m² irtifak alanı 2024/344 173 28 Hasan Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 27,39 m² irtifak alanı 2024/345 175 43 Hakkı Çolakoğlu OSMANLI 503,28 m² irtifak alanı 2024/346 176 12 Şaban Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 146,55 m² irtifak alanı

26,56 m² direk yeri 2024/347 154 85 Recep Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 596,78 m² irtifak alanı 2024/348 173 38 Mustafa Çolakoğlu OSMANLI 3773,12 m² irtifak alanı 2024/349 175 39 Şaban Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 1242,82 m² irtifak alanı 2024/350 173 48 Nuri Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 223,05 m² irtifak alanı 2024/351 173 53 Abdulah Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 76,61 m² irtifak alanı

9,2 m² direk yeri 2024/352 162 16 Sultan Alaca ve ark. OSMANLI 1495,86 m² irtifak alanı

10,24 m² direk yeri 2024/353 154 21 Adil Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 511,01 m² irtifak alanı 2024/354 173 102 Veli Yıldız OSMANLI 239,04 m² irtifak alanı 2024/355 173 29 Hakkı Çolakoğlu OSMANLI 294,06 m² irtifak alanı 2024/356 154 20 Azime Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 514,43 m² irtifak alanı

25,2 m² direk yeri 2024/357 173 34 Ayşe Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 15,04 m² irtifak alanı 2024/358 173 24 Hayrettin Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 18,56 m² irtifak alanı 2024/359 173 37 Ayşe Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 813,01 m² irtifak alanı 2024/360 175 41 Ayşe Yıldırım ve ark. OSMANLI 654,95 m² irtifak alanı

12,6 m² direk yeri 2024/361 173 51 Cemil Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 112,72 m² irtifak alanı 2024/362 175 42 Cemalettin Alaca ve ark. OSMANLI 193,84 m² irtifak alanı 2024/363 173 36 Cemil Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 1252,71 m² irtifak alanı

13,5 m² direk yeri 2024/364 173 103 Hayrettin Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 127,33 m² irtifak alanı 2024/365 154 76 Cemil Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 237,63 m² irtifak alanı

12,51 m² direk yeri 2024/366 173 56 Cemil Çolakoğlu ve ark. OSMANLI 537,02 m² irtifak alanı

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